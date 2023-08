Troglio dice que “Olimpia está tranquilo”, habla del FAS y adelanta plantel completo: “Es un equipo de cuidado”

El de Luján, Argentina destacó que el equipo está llegando al nivel esperado y que se mantienen tranquilos en la previa de este cotejo.

- CONFERENCIA DE PRENSA -

¿Cómo valora el partido ante FAS?

Venimos con mucha expectativa, claramente no hemos tenido un arranque esperado y esto nos obliga a ganar estos dos partidos, pero no depende de nosotros, dependemos de resultados. Así que no es un panorama de lo más lindo, pero nosotros como deber y escudo que defendemos de tomar el partido con seriedad y esperar que se nos den algunos resultados para clasificar a los cuartos de final que es lo que todos deseamos.

¿Llega todo el plantel de Olimpia a este duelo?

Estamos todos en plantel. Gracias a Dios venimos bien, hemos jugado muy seguido desde hace un par de meses que hicimos la gira en Estados Unidos, porque de a poquito nos estamos poniendo bien, estamos en un momento óptimo de cara a lo que queríamos, lástima el inicio, pero nos hemos recuperado muy bien.

¿Cómo estudia al FAS de El Salvador?

Cada rival es estudiado de la misma manera, hoy nos permite estudiar al rival como uno quiere, está pasando un momento difícil en el torneo local como el internacional, pero nada que ver. Hasta hace un par de meses atrás estaba jugando cuartos de final, así que no es que los equipos estén mal, es un equipo de cuidado, es una cancha sintética que nosotros no estamos acostumbrados porque será un partido duro.

¿Cómo está la presión del club de cara a este duelo?

El tema de depender de otros se excede de las manos. El tema de la presión, no recuerdo un partido con Olimpia haya jugado sin presión por salir campeón de Concacaf, de Liga Nacional, ganarle al Atlas de México, ganarle al Manchester City o por ganarle al último de la tabla. No hubiera cambiado nada si tuviéramos seis puntos, tenemos que ganar mañana, así que la preparación es la misma. Si estamos tranquilos porque a lo largo de cuatro años y medio hay muchísimos, pero sabemos que debemos pasar esta situación para poder hacer nuestra parte y luego depender de lo que pueda pasar.