Contreras explicó la razón de por qué el juego se llevará a cabo en San Pedro Sula y no en Tegucigalpa, brindó detalles sobre cómo se manejará la estadía de Messi y las figuras de Las Garzas en el país.

¿Por qué San Pedro Sula y no Tegucigalpa? ”El juego no puede ser en Tegucigalpa porque no tienen un aeropuerto internacional, pero San Pedro Sula sí lo tiene. Entonces, nosotros estamos coordinando todo lo relacionado con la seguridad, la llegada del avión de ellos para tener un hangar aparte, y también la seguridad en el estadio, así como las conferencias de prensa que se van a dar”.

Invitación a los hondureños para disfrutar de este partido: ”Sí, algo muy importante es que nosotros no tenemos nada que ver con el establecimiento de los precios de la boletería. Nosotros estamos alquilando el estadio y la ciudad va a tener un buen ingreso por lo relacionado al estadio. Ya es la compañía que trae este espectáculo la encargada de ese aspecto. Recordemos que es el mejor jugador del planeta de fútbol en este momento, Lionel Messi. Eso quiere decir que todos queremos ir a verlo. Es más, creo que la empresa privada va a tener que adelantar el catorceavo de junio para que todos vayamos al estadio (risas)”.

¿Cómo se va a preparar la municipalidad para recibir a Messi? ”Es muy importante reparar todo lo que es la red secundaria de carreteras, que está en mal estado debido al invierno que hemos tenido, y ahora reparar toda la red primaria. Luego de eso, pintar el estadio, ponerlo hermoso, mantener bien chapeadas las áreas verdes y garantizar la seguridad de todos los visitantes. En este momento no estamos hablando solo de Honduras, estamos hablando de que San Pedro Sula se vuelve la capital de Centroamérica. Ya tenemos personas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, de todas partes, pidiendo boletería. Muchos compatriotas vienen desde Estados Unidos para ver el partido entre el Inter Miami y el Olimpia”.