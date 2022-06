Omar Elvir rompe el silencio: “No fue fácil dejar Motagua, me dolió, pero fue más un tema de respeto y valor propio”

Tuve el placer de sostener una reunión con el presidente de Potros, Samuel García. Platicamos un poco para conocer bien cuál es el proyecto y cuál es la intención y realmente me encantó el hecho de tener la posibilidad de trabajar con muchos jóvenes y más allá de transmitirle una experiencia deportiva, es tratar de transmitir la parte espiritual que para mí es muy importante. Me encantó también el valor hacia mi persona que ellos desde el primer momento me han dado, entonces fueron puntos muy importantes para considerar. Al final tomé la decisión de aceptar el proyecto que ellos me ofrecen. Es un placer formar parte de esta institución Olancho FC.

Olancho FC está haciendo un gran esfuerzo económico, porque no quieren in a pasear a Primera y eso es una realidad. Quieren competir y están haciendo un esfuerzo humano por hacer contrataciones y formar un buen grupo.

En la parte emocional lógicamente me ha dolido, pero no estoy resentido. Eso quiero dejarlo bien claro.

¿Por qué no logró llegar a un acuerdo con Motagua?

Bueno, ellos en su momento manifestaron el deseo de que me quedara, lógicamente siempre hay requisitos que cumplir en toda negociación y hay cosas que se establecen y de parte de ellos, pues siempre establecieron sus condiciones las cuales respete, pero no estuve de acuerdo y esto así es.

Más allá de que se habla de mí no a Motagua por lo económico, no solo radica en eso y eso lo quiero dejar bien claro. No pasó por lo económico, honestamente no es tanta la diferencia de lo que Potros me está ofreciendo a lo que Motagua me estaba ofreciendo.

Simplemente, era un tema de valor propio y de concientizarme de que uno merece un respeto y no solo en lo deportivo, me refiero a lo humano y laboral.

Lastimosamente no se logró, pero yo siempre les mostré mi cariño, respeto y admiración, porque así es la vida. Yo dejo las puertas abiertas y hasta el final me comporté como un verdadero caballero con Motagua. Me comporte a la altura hasta el último segundo que formé parte de la institución.

Datos de Omar Elvir con Motagua

7 Títulos de Liga

1 Supercopa

12 Goles

374 Partidos de Liga Nacional

30 Partidos de Concacaf

