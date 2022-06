Eddie Hernández se confiesa con DIEZ: ¿Cómo fue el recibimiento que le dieron en Motagua y cómo quedó su relación con Diego Vázquez?

Estoy agradecido con ellos por la manera de cómo me recibieron y estoy feliz. Y con el profe, hasta donde yo lo pude notar es una persona muy tranquila de la cual me empieza a brindar su confianza y ojalá que la confianza que han depositado en mí, pueda ser de vuelta en el campo para el logro del equipo y obviamente en tener un crecimiento juntos.

Sin duda los momentos que viví con el equipo fueron muy buenos. Creo que el equipo estaba en otras situaciones, más complicadas, luego me tocó salir de una manera que no fue muy buena para mí, pero hemos regresado con una nueva ilusión, con mucho optimismo de querer hacer las cosas bien, de querer esforzarse para lograr lo que todos queremos que el objetivo es el campeonato y Motagua siempre va estar peleando los primeros lugares y por el título. Ojalá que ahora que me toca regresar al quipo podamos ser parte de un nuevo campeonato y en lo personal sería el primero con la institución.

Las redes sociales son tendencia en el día a día ¿Qué nos puede decir que cierto sector están en contra o a favor de su regreso?- le consultamos al ex del Olimpia.

Eso es normal,- nos dice en tono tranquilo para luego agregar- es normal y yo tengo la madurez suficiente para entender lo que el aficionado piensa, lo que el aficionado quiere, más allá de que ellos vean de que vengo saliendo de Olimpia, pues es mi trabajo y yo trato de ser profesional en lo mayor posible.

La junta directiva, cuerpo técnico han tomado la decisión de que yo regrese al equipo. Por mi parte me siento feliz y lo repito: a mí me toca ser profesional y la molestia de ellos yo la entiendo perfectamente. Ojalá que con el pasar del tiempo y con los partidos podamos darle alegrías a ellos para que vuelvan a tener esa confianza en mí.

¿Siempre está en su agenda el proyecto Selección Nacional tomando en cuenta que usted siempre ha estado presente en las convocatorias?

Sí, por supuesto. Independientemente de quién esté al mando, siempre le voy a desear lo mejor a la Selección Nacional y para mí es un orgullo vestir la camisa de la Selección, cuando se dé el momento esperemos que se repita de volver y a ser uno más del grupo, aportar y al final es un anhelo que todos queremos ver a la Selección en mejores condiciones, peleando por cosas importantes y que se dé nuevamente la clasificación al Mundial.

En 2018 Eddie Hernández fue separado de Motagua por instrucciones de Diego Vázquez. Ambos no tenían una buena relación en ese entonces.

¿Si el técnico Diego Vázquez lo convoca se subiría a este tren de la próxima eliminatoria?

Claro, él es técnico de la Selección y al final mi rendimiento es el que me va a poner en la Selección. Mi rendimiento en mi equipo será mi vitrina para que pueda ser valorado a la Selección. De momento no me apunto porque obviamente el campeonato ni ha empezado, pero conforme vaya avanzando y mi desempeño pueda ser bueno, yo creo estaré para la Selección.

¿Su relación con Diego Vázquez cómo quedó?

No, desde mi salida en Motagua nunca volvimos a cruzar un mensaje. No me lo he encontrado en la calle y mi relación quedó ahí, pero si me tocara en un momento, podemos hablar, sin encarar. Podernos saludar, no tendría ningún problema en hacerlo. Mi corazón no tiene ningún tipo de resentimiento, lo que pasó yo lo veo honestamente futbolístico, ya quedó ahí. Han pasado cuatro años o más y mi corazón está totalmente tranquilo, está sano y sin problemas.

Su cuenta pendiente con Motagua

Con el equipo no he tenido la oportunidad de ser campeón. Llegué a dos finales y lastimosamente se perdieron contra Honduras Progreso y Real España. En esta nueva etapa personal deseo que se pueda lograr con el equipo.