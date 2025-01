Orinson Amaya revela fichaje, la polémica con Rubilio y dispara: “el que crea que estoy haciendo negocio con Marathón, que haga una auditoría”

No, ¿por qué me voy a sentir utilizado? Yo soy comerciante, ofrezco. Si se da, bueno. Marathón va a seguir, no es un jugador, es una institución grande. Obviamente él es un jugador importante que cualquier equipo le gustaría tenerlo, pero, al final, si usted hace la fuerza y él no quiere venir, a la fuerza tampoco lo vamos a tener.

¿Es obsesión ser campeón en el centenario?

Es un año muy lindo, sabemos cuál es el objetivo, la tenemos clara, también sabemos que hay nueve equipos que quieren ser campeón, no lo vemos así. Lo platicamos con Manolo, Marathón tiene 100 años y ha sido campeón nueve veces, tampoco debemos sentirnos presionados, sería lindo campeón en el centenario, vamos a trabajar, estamos haciendo el esfuerzo.

¿Hay más dirigentes en Marathón para poner plata o solo se acercan a criticar?

Aquella vez se lo pregunté a usted, que había dicho que quién iba a pagar los extranjeros, hasta el momento no sé. Aquí todo el quiera venir a aportar de Marathón es bienvenido, no soy dueño del Marathón, tomé a Marathón en la peor etapa del fútbol hondureño, nos recomendaron hasta que le quitáramos el nombre, ahora tiene un complejo muy lindo, tiene una cancha dentro de dos semanas la vamos a inaugurar, gracias a Dios hemos ido avanzando.

¿Qué piensa de la afición que a veces explota contra ustedes?

Es complicado, se entiende. Ahora es más difícil por el tema de redes sociales. ¿Cómo hacían los dirigentes en los 80, cuando Marathón tenía 17 años sin ser campeón? Ahora cualquiera agarra un teléfono y empieza a hablar mal de un dirigente, no sabe lo que hace un dirigente para mantener un club. A mí me insultan, insultan a los jugadores. Hay un señor que viene todos los partidos a insultarme y dice que nosotros solo celebramos aniversarios, que solo tirando cemento paso. No sabe que un club necesita tener infraestructura. Nosotros hemos sufrido esta semana por la cancha. Decirle que comprendan, tampoco estoy adueñándome del cargo, por cualquiera de los portones me puedo ir.

¿Se siente dolido por los comentarios de los detractores?

Cada quién tiene la opción de expresar su malestar, pero no es lo mismo estar afuera que adentro, no es lo mismo. Invitar a todos aquellos que están inconformes, Marathón es de todo el pueblo, que vengan y nos unamos, ojalá que Dios nos vaya a bendecir este año, mi corazón me dice que vamos a ser campeones.

¿Qué le dice a los aficionados que promulgan que Marathón es negocio?

Le enseñé dos transferencias que hice desde mi cuenta bancaria para poder venir y pagarles a los jugadores el mes de diciembre, salió de mis cuentas personales, ¿qué negocios? Y el que tenga dudas que venga acá, que esté conmigo aquí vendiendo cervezas, todos sabemos que el fútbol hondureño no es negocio, estamos claro en eso.

¿Hay fisura en la directiva del Marathón?

No, tal vez hay directivos que no opinan lo mismo, pero tenemos una buena relación con las personas que creen en mi idea. Siempre va a haber inconformidad. Yo no estoy hablando de dinero. Si hay alguien que está inconforme con mi mando en Marathón, pues no hay ningún problema, a mí me falta hasta junio de 2027, pienso salir bien del club, amo esta institución, no es fácil ser presidente del Marathón.

El que crea que estoy haciendo negocio con Marathón, que venga a hacer una auditoría, más bien saldrá loco, de cuánto he puesto en Marathón. Antes pasaban meses, hoy en día están al día los jugadores.

¿Qué proyectos se vienen para 2025?

Para eso hay que llamar a toda esa gente que comenta por redes sociales, que venga y qué nos diga cuál es el negocio para terminar los palcos, o que me diga que pondrán la firma para hacer el proyecto de los palcos, vamos al banco para ver si ponen de las gallinas. Es fácil, cualquiera puede expresar su malestar.