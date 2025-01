SEQUÍA EN SPS ¿HAY PRESIÓN?

Siempre hay presión y si no la hay, la tenemos que buscar. La pregunta la haces como si somos (directiva y afición) de distintos bandos y en realidad somos de los mismos.

La sequía no solo es responsabilidad mía, hay presión contra los directivos, hay presión contra los aficionados. Estuvimos en una semifinal ante Motagua y el estadio no se llenó. Todos tenemos responsabilidades, pero de la noche a la mañana no se nace un campeón. Si ustedes se fijan los últimos campeones hondureños nacen de un proyecto. El último torneo que ganó el España lo hizo, pero no dejó ningún proyecto.

Más allá del campeonato, lo que estamos trabajando con el club es un proyecto, para que después en cinco años no se hable de sequía porque se queda campeón sin armar un buen plantel. Tal vez no esté yo en esa época, pero si quiero dejar un legado.

SU CONTRATO CON REAL ESPAÑA Y LA LLEGADA DEL PIOJO HERRERA A COSTA RICA

Mi contrato finaliza en mayo y no tengo ningún inconveniente de renovar, pero hay que esperar.

Con respecto al Piojo, ojalá que les vaya bastante bien y me parece que ha tenido éxito en los clubes que ha trabajado. Es un tipo comprometido, serio y que sea lo mejor para el país y como costarricense me toca apoyarlo.

La nueva generación que está sacando el país, se pueda desarrollar para lograr al Mundial 2026.

SIETE REFUERZOS ¿no vienen más?