Orinson Amaya: más fichajes en Marathón, revela millonaria inversión al Yankel y, ¿ Sacaza en Copa Centroamericana?

Va un torneo y este va recién empezando, no lo podemos evaluar todavía, pero estamos contentos con el trabajo que está haciendo con su cuerpo técnico. Creo que vamos bien y confiamos mucho en el trabajo de él. Esperemos que las cosas se nos vayan dando y sabemos que no es fácil.

Es complicado porque yo le puedo decir que sí, que sí creo en los proyectos a largo plazo; sin embargo, en el fútbol no depende tanto de lo que uno pueda pensar si no de los resultados. Eso sí, estoy muy contento con el trabajo que está haciendo.

Claro. Es que Cristian Sacaza está habilitado. No hay problema. Ya está inscrito. Hablar de Sacaza es hablar de talento, un jugador joven al que no se le puede quitar la oportunidad de trabajo. Es importante que regrese al fútbol.

No sé eso, hay que preguntárselo a los abogados y no quisiera hablar de ello porque no estoy tan empapado al respecto. Lo que sí puedo decir es que me agrada porque es un muchacho que le puede servir a Marathón y a la Selección de Hondura.

No sé. Eso les queda a ustedes como periodistas valorar si se rompió o no. Nosotros lo que sabemos es que trajimos a un gran jugador y antes a una gran persona.

¿Cuánto se ha invertido en todo esto?

Bastante.

¿Arriba de un millón de lempiras?

Sí. Tú sabes lo que se ha invertido en el estadio Morazán ¿no? Respuesta del periodista: ‘sí, arriba de 24 millones de lempiras’ bueno esa es una cancha hibrida y la de nosotros en un poco más barata, pero no gastas menos de cinco o seis millones por cancha.

Y si hablamos de la inversión en general de todo lo que son las instalaciones del Yankel Rosenthal ¿cuánto se ha gastado?

Es que hablar de lo económico no me gusta hablar mucho, me gusta más presentar las obras, que la gente vea lo que se está trabajando. Yo muestro obras, pero lo que sí le puedo decir es que no es barato, la cancha de entrenamiento es la que más plata se ha gastado. No son dos pesos; sin embargo, me llena de orgullo que Marathón tendrá una de las mejores canchas de Honduras.