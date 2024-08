Marathón zanja la polémica de Sacaza y le responde al Vida: “Han realizado una campaña mediática alejada de la verdad”

Vida, mediante un comunicado, señaló de inaceptable la alineación de Sacaza, pronunciándose horas después del choque entre Marathón vs Juticalpa, correspondiente a la jornada tres del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

“Que en fecha 10 de agosto del 2024 el jugador de Cristian Sacaza tuvo participación en el juego disputado contra el Juticalpa; para ello se realizó un proceso administrativo ante la Federación de Fútbol de Honduras a través de FIFA Connect y finalmente la Liga Nacional de Fútbol de Primera División , los cuales al cumplirse con todos los requisitos y no existir ningún impedimento legal procedió a emitir el respectivo carné de afiliación para que el jugador tenga el carácter de elegible en la participación de los torneos legales”, redactó el verde a través del comunicado.

Añadió: “Esta campaña de desinformación lo que ha creado es una afectación en los derechos de los jugadores Cristian Sacaza, Yunny Dolmo y Virus Martínez, y que persiste hasta el día de hoy realizando comunicaciones hacia los jugadores ofreciendo propuestas de firma de documentación, sin darle respuesta de lo adeudado”.

Agregado a lo anterior, Salomón Názar, DT del Victoria, reveló que “Virus” Martínez tenía el finiquito firmado por Luis Cruz, presidente del CDS Vida. Además, el laudo emitido no menciona que los jugadores no sean propiedad del “Monstruo Verde” ni que no puedan jugar.

“En lo que respecta al laudo arbitral #TAS2023 | A | 9817 emitido por el Tribunal Arbitral de Deportes en fecha 11 de marzo del 2024 es necesario aclarar que en ninguno de sus acápites se pronuncia sobre la vinculación de los jugadores hacia el Club Deportivo Marathón, tampoco ordena la suspensión del ejercicio profesional de los mismos y de igual manera no ordena anular ningún contrato realizado por parte de ellos con el club que estime pertinente”, reza el comunicado.

Añadió: “Club Deportivo Vida, antes de la emisión del laudo arbitral rescindió unilateralmente los contratos de los jugadores Cristian Sacaza, Yunny Dolmo y Virus Martínez, rescisión que fue comunicada a todas las autoridades deportivas, siendo esto un hecho consumado y consentido por parte del mismo Club Deportivo y Social Vida: estos jugadores posteriormente en su condición de Agentes Libres firman contrato con el Club Deportivo Marathón en el cual se mantiene vigente hasta la fecha”.

“Ante la solicitud de pérdida de puntos que hiciera la Apoderada Legal del Club Deportivo y Social Vida, en la que alegaba una supuesta alineación indebida, la Comisión de Disciplina emitió un fallo en el cual declaró sin lugar esa solicitud, reafirmando además que la inscripción de los jugadores con el Club Deportivo Marathón se realizó en legal y debida forma; esta decisión tiene el carácter de firme ya que la Apoderada Legal del Club Deportivo y Social Vida no realizó el debido proceso para la interposición del recurso correspondiente”.