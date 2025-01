Sobre uno de los jugadores más codiciados del club, Alexy Vega , Amaya desmintió las especulaciones que lo vinculaban con otros equipos. A pesar de los rumores, el presidente aclaró que no ha recibido ninguna oferta formal por el delantero y que Vega continuará en Marathón. “Él sigue teniendo tres años más de contrato con Marathón”, afirmó tajante, asegurando que la estrella verdolaga no tiene pensado salir del club a corto plazo.

La afición quiere el título en el centenario: “Igual nosotros estamos con ese mismo objetivo, con esa misma ilusión. Trabajaremos para eso y la tenemos clara con el Profe Keosseian: tenemos un semestre lindo, complicado, de mucho trabajo, de unidad, y no vamos a dejar nada por hacer para darle alegría a la afición de Marathón”.

