Estuviste en DC United, viajaste a Europa y ahora en Olimpia. Has tenido una carrera larga, ¿de cuántos años en el fútbol profesional?

“Estoy muy contento de lo que he conseguido, pero esperamos seguir mejorando cada día, uno nunca deja de aprender, toca seguir trabajando y esperar a ver cuánto tiempo más podemos durar a nivel profesional. Comencé desde los 17 y ya tengo 31, entonces ya son 14 años de carrera a nivel profesional. No ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios, con disciplina y el sacrificio que le he puesto, he podido lograr lo que he logrado y seguimos ahí luchando siempre. Los años pesan a veces, pero estamos bien y espero hacer historia con Olimpia, que para mí es el mejor equipo de Centroamérica. Yo estoy muy feliz de ponerme esa camiseta del León”.

¿Cómo se dio tu salida al DC United?

“Desde pequeño me gustó el fútbol, ya lo traía en la sangre, mi papá fue futbolista, logró jugar un año profesional, si no estoy equivocado, luego jugó en segunda división varios años. Yo comencé primero en la escuela, ahí fue donde me di a conocer por primera vez aquí en Estados Unidos, pero yo ya tenía una meta que era ser jugador profesional. Jugué en el equipo de la escuela, luego un amigo de mi papá le dijo que estaban haciendo unas pruebas en la academia del DC United y se me dio la oportunidad, me quedé entrenando con ellos a pesar de que solo tenía 14 años recién cumplidos y en ese tiempo solo estaban haciendo pruebas para sub-18, pero me vio que tenía mucho potencial. Me llamó, nos sentamos, platicamos y me dijo ‘sos un buen jugador, tenés mucho potencial, pero por la edad que tienes es mejor que regreses en varios meses, que vamos a tener el sub-15 y así fue como comenzó mi carrera con el DC United. En sub-15 estuve tres meses, luego quedamos eliminados, me subieron a sub-18 con 15 años casi cumpliendo los 16 y seis meses fueron suficientes para poder demostrar mi potencial. Agradecido con Dios, se me abrieron las puertas y al final de la temporada se me dio que me querían firmar para el primer equipo”.

No te diste por vencido, te dijeron que regresaras y regresaste. Tenías bien marcada esa meta de ser futbolista.

“Sí, desde pequeño era mi sueño porque la escuela casi no me gustaba. Yo desde los 3 años vivía al lado de una cancha, entonces mi pasión era jugar al fútbol y nunca bajé los brazos, siempre trabajé humildemente. Muy agradecido con mis padres, mi familia, porque eso fue fundamental para poder lograr lo que quería, ellos fueron parte de ese proceso y gracias a Dios, aquí estoy”.

Habían muchos rumores de que saldrías de Olimpia, ¿por qué decidiste quedarte?

“Yo desde pequeño admiraba mucho los jugadores que Olimpia tenía, también desde pequeño quería jugar en la Selección y uno de mis sueños era ponerme la camisa de Olimpia, poder cumplir ese sueño y pues llegó el punto en que se me estaba abriendo la puerta de poder vestir la camisa de Olimpia. La verdad es que yo siempre lo dije de pequeño, al igual cuando salí en 2010 y me hacían entrevistas de qué equipo era, siempre decía Olimpia. Entonces ese sentimiento yo ya lo tenía de pequeño y por eso fue fácil decidir ir a jugar a Olimpia”.

Perdieron el torneo, se va Pedro Troglio y llega un nuevo DT. ¿Cómo está la directiva y los jugadores a la espera del nuevo técnico?

“El año 2024 fue bueno y malo porque ganamos uno y perdimos el otro, también hay que saber perder. Este 2025 tenemos que prepararnos de la mejor manera para conseguir los dos torneos del año y seguir haciendo más grande la historia de Olimpia. La salida de Troglio fue triste para muchos jugadores porque es un técnico que dejó un legado, no solo como persona, sino como entrenador y felicitarlo porque no es fácil poder ganar tantos trofeos en Honduras. Dejó la vara muy alta y ahora el nuevo técnico viene a trabajar porque no es fácil llegar a un club donde un técnico dejó la vara muy alta. Humildemente viene él a trabajar porque sabe que tiene que hacerlo de la mejor manera y aportar mucho para el equipo, para que Olimpia pueda seguir haciendo historia”.

¿Cómo era tu relación con Pedro Troglio?

“Muy linda, desde la primera vez que yo pedí entrenar con ellos, me recibió de la mejor manera. De una me dijeron que sí, que ellos estaban contentos de tenerme ahí y llegó un punto donde hablamos y él me preguntó si yo quería formar parte de Olimpia. Entonces yo ya estaba en vacaciones de DC United, pero me estaba preparando para la Selección y quedé como agente libre y se me dio la oportunidad de tomar la decisión. Hablé con la familia y ellos estaban muy contentos y ahí estamos”.

¿Cuántas temporadas más vestirás la camisa de Olimpia?

“Muchas, muchas. Por ahorita firmé por dos años, que son cuatro torneos, pero esperamos que sean más, no solo cuatro. Primero Dios que me mantenga con salud, que es lo más importante, y poder hacer historia en el mejor club”.

¿Ya pensás en el retiro?

“No, ahorita no. Me pongo unos tres o cuatro años más y ya llega un punto en que uno debe ser consciente de que ya no se siente capacitado para poder jugar a alto rendimiento, entonces uno también debe saber cuándo es el momento de parar. Igual, si puedo seguir, estaría agradecido con Dios, si no, tomarlo de la mejor manera y hablarlo con la familia”.