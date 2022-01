Pablo Lavallén revela lo que habló con Pedro Troglio, el primer ‘fichaje’, su cuerpo técnico y el contrato que firmó con Olimpia

Su vida en River Plate: “Mi formación de tantos años... ingresé a River a los 7 años y me fui a los 23 después de estar cinco años en primera división, la formación que te da River en todos los sentidos es importante. Eso me ha marcado como futbolista, tuve un paso importante en el Atlas de México y tuve a Ricardo La Volpe a quien considero uno de mis mentores. Siempre quise enseñar lo que he aprendido en el futbol. Yo procuro que mi juego sea vistoso para el aficionado en donde toque dirigir, pero sabiendo que los resultados son los que mandan en este juego, hay muchas variantes y formas para llegar al destino de conseguir los logros”.

El cuerpo técnico que lo acompañará: “Franco Saita será mi preparador físico, Javier Claut, que ha sido mi asistente de toda la vida y Javier Sodero el entrenador de arqueros, quien solo en Colón no estuvo conmigo. Con el ‘Mono’ Claut y Sodero fuimos compañeros en River en la primera división, trabajamos juntos en todo lo que tiene que ver en formativas, ese es el grupo que me va a acompañar en Olimpia”.

¿Le pidió a Troglio que lo recomendara?: “No, en realidad yo conozco a Pedro, salió de River, es un poco más grande que yo, pero sí tenemos una buena relación. Primero fue el acercamiento del club con nosotros, después estuve hablando por teléfono con él, me contó lo que significa la institución, la gente, la directiva, los jugadores, tuvimos una buena charla, no sé si era uno de esos 10 que eran candidatos para dirigir al Olimpia. Influyó mucho la charla con el presidente y Osman Madrid de ver un poco el perfil que quiero darle a mis equipos”.

Su etapa de futbolista: “En el torneo que me tocó debutar, en el 91’, fuimos campeones. Me tocó jugar con Ramón Díaz, que venía de Italia y después fue mi entrenador. Esa fue una época donde River promovió muchos jugadores. Estaban Crespo, Almeyda, Ortega, muchos venían de las inferiores. Me tocó jugar en esa esa buena etapa de River que promovió muchos jóvenes. En el 96’ nos consagramos campeones de Libertadores donde también jugué con Francescoli cuando vino de Italia”.

Quiere contar con Bryan Moya como fichaje: “En la charla que tuvimos se mencionó la posibilidad que Bryan Moya pueda llegar al club, me habían comentado, me acuerdo que cuando fuimos a jugar esos cuartos de final (de Copa Sudamericana) a Venezuela él era el jugador a anular, el distinto, el que hacía la diferencia, sería un gusto poder tenerlo y dirigirlo y sabiendo que es un jugador con capacidad y joven y que puede ser el que marque la diferencia”.

Es de la escuela Lavolpista: “Lógicamente de Ricardo he aprendido muchísimo, ha sido el técnico que más me marcó, el carácter de él no es nada más conocido en México y Argentina, sino que también en Honduras. Pero somos diferentes, yo tengo mucho diálogo con el fútbolista, soy exigente, pero tengo mucha cercanía con el futbolista. Uno puede crear un vínculo con los jugadores, la direcitva, la gente, la prensa y así las cosas fluyen mejor, en ese aspecto no soy opuesto a Ricardo pero sí distintos. Él me marcó en mi formación como entrenador y su filosofía en cómo ver el fútbol”.

Vino hace mucho a Honduras: “Me tocó jugar una vez con el Atlas en una pretemporada, no me acuerdo en qué año pero sí hicimos un viaje para ir a jugar a Honduras, no me acuerdo demasiado, pero es una zona privilegiada de nuestro planeta, estás en un ambiente que hace 25 grados en el año, en el caribe la temperatura es un poco más agradable, a los que nos gusta el calorcito nos viene bien”.

El régimen de concentración de Lavallén: “Concentramos como cualquier equipo, aquí se concentra un día antes de cada juego. Hay reglas como en todo grupo y toda empresa, de comportamiento, a la hora que comemos los celulares los dejamos guardados y tratamos de lo más lindo en el fútbol, que es armar un grupo. Compenetrados en los objetivos y para eso sí dejamos de lado todo lo que sea individual y lo que sea con el celular, pero es lo más normal posible, marcamos pauta como grupo, y las cosas que van apareciendo y que no han sido habladas, se pueden charlar. No es un régimen de ningún tipo y los jugadores se pueden llegar a equivocar, se charla y se soluciona. Lo importante es que el equipo tenga bien claro lo que se necesita”.

Lo que pide: “Corazón, cabeza y lógicamente un buen plan y sistema de juego, pero eso sin el corazón no existe, me encanta que mis equipos sean vistosos, sean de buen futbol, pero eso sin responsabilidad y seriedad no alcanza”.

No ha dirigido a ningún hondureño: “No coincidimos con Bengtson, no he dirigido a un futbolista hondureño, pero sí sabía de él que había estado con el Belgrano de Córdoba”.

Buscará el Pentacampeonato: “Ese es un poco el desafío lindo que uno asume con llegar al Olimpia. Cuando nosotros los entrenadores tenemos la oportunidad de trabajar es porque el club no anda bien y hay un cambio de entrenador, pero esta es una situación diferente. Toglio se va después de un ciclo exitoso y deja la vara alta pero si Olimpia ganó cuatro títulos, más allá de todo lo bueno que hizo Pedro, los que hicieron los goles y los que defendieron fueron los jugadores, como en al final ante Real España... ahí el técnico dejó de tener esa prioridad de protagonismo, si el equipo está consciente de ir por el penta, se logrará y podemos seguir sumándole al equipo para jugar al fútbol, pero depende de los futbolistas. Nosotros sí los vamos a ayudar, les vamos a dar herramientos, pero ellos son los que definen los partidos”.

En Argentina si no sales campeón no sirves ¿buscas el título para regresar? ¿Hay alguna cláusula?: “Hoy no hay ninguna cláusula, el contrato dice que la rescisión del mismo se puede dar de común acuerdo, pero la idea es ir, trabajar, intentar y hacer el mejor trabajo posible para salir campeones, si ganamos el penta ¿por qué no ir por el hexa?, es la primera vez que me toca salir de Argentina y voy a disfrutar. Aquí sí, el que no sale campeón parece que no sirviera y aquí en un torneo de 26 sale campeón uno, y los objetivos a veces son otros, en Olimpia el objetivo es salir campeón, el más grande, el más representativo y por eso vi con buenos ojos de llegar a Honduras y seguir ganando experiencia allá. Quiero llevar al Olimpia al primer Pentacampeonato de Honduras”.