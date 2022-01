$!Pablo Lavallén, un entrenador de escuela ‘lavolpista’ que estuvo al borde de la muerte y logró vencer la depresión

“Dejar de ser futbolista es muy difícil. Mi carrera duró 16 años, pero desde que empecé a jugar y a competir, a los seis, fue siempre la misma rutina. Días de entrenamiento, de concentración, de partido y de descanso. Cuando eso se corta es muy complicado saber qué hacer con el tiempo y no caer en lo que les pasa a muchos que es la depresión y sentir que ya no tiene sentido la vida. Tenés 35 o 40 años y el fútbol sigue, pero ya te bajaste del tren”, reflexionaba.

“Mientras jugaba en San Luis Potosí me di cuenta que ese camino que había soñado de chico se empezaba a dar. Desde muy pequeño imaginé que en ese momento estaría pleno y feliz, pero descubrí que, más allá de haber logrado un montón de cosas a nivel familiar y laboral, no estaba tan bien y tan completo como esperaba. Esa insatisfacción me despertó una angustia que fue aumentando. No entendía cómo podía ser que tuviera todo lo que anhelaba de chico y no lo disfrutara como soñé”, confesó.

Y agregó: “A partir de ahí pensé un montón de cosas. Seguramente eso iba a desencadenar en dejar el fútbol o empezar a consumir algo que tape ese dolor. Fueron un par de meses y rápidamente pude salir, pero no sé hasta dónde podría haber seguido ese problema. No tenía ganas de levantarme para ir a entrenar a pesar de que estaba bien en mi carrera y era el capitán del equipo. Comencé a preguntarme para qué hacía eso, si valdría la pena”.

Lavallén vivió una época muy complicada y reveló que no podía dormir con la luz apagada, tenía muchos ataques de pánico: “En ese entonces también sufría de lo que hoy se conoce como ataques de pánico, que en esos años creo que ni siquiera se sabía lo que era. En mi caso no podía dormir si las puertas no estaban cerradas con llaves y no soportaba estar a oscuras. De hecho, dormía con la puerta de mi habitación cerrada con llave y con la luz prendida. Me costó estar solo. Cuando tenes ataques de pánico te obsesionas con que te observan, con que alguien está escondido detrás de la pared o te va a salir de abajo de la cama, todo ese tipo de temores”, describió.

Pablo logró superar este duro momento gracias a la fe: “Antes era creyente, pero no iba a la iglesia. Hasta que encontré a un pastor evangélico que fue a mi casa, hablamos muchas horas. Le conté que le tenía miedo a la soledad y que cuando estaba en un lugar lleno de gente no quería hablar con nadie. Él me dijo que necesitaba de Dios. Al principio no entendía mucho, pero cuando se fue me di cuenta que había pasado un rato largo pensando en lo que hablamos y no había cerrado la puerta con llave ni había prendido las luces. Ahí entendí que estaba Dios y desde entonces a mi vínculo con él lo adopté como una forma de vida. No es una religión, que muchas veces pasa por la repetición y la estructura. Dios es mucho más que eso”, contó.

PABLO LAVALLÉN, UN ENTRENADOR DE LA ESCUELA LAVOLPISTA

El nuevo entrenador de Olimpia confesó de que escuela era, en Argentina es muy común definirse si sos de “Bilardismo” o “Menottismo”, dos grandes técnicos que le dieron las únicas Copas del Mundo que tiene la selección albiceleste.

Lavallén se definió así: “Yo me considero lavolpista. Es el técnico del que más cosas nuevas aprendí. Y eso como jugador me trajo alguna dificultad. Me peleaba con entrenadores porque tenía bien marcada la idea que pretendía para mi equipo. Siendo jugador a veces ponía en duda la palabra del técnico cuando nos pedía algo que para mí estaba mal”.