Pablo Lavallén revela que no sabe cuándo Olimpia jugará en el estadio Nacional y explica la razón: “Es incómodo y fastidia”

El Olimpia , al igual que el Motagua , aún no resuelve su conflicto inmobiliario, pues hemos llegado a la mitad de la primera vuelta del Clausura 2022 y continúan sin estar cerca de jugar en su casa: el estadio Nacional.

“El tema de los viajes incómoda. Crea una ventaja deportiva ya que no jugamos en nuestro estadio. Es una dificultad más de las que puede tener Olimpia, hemos jugado prácticamente todos los partidos de visitantes. Es incómodo y te fastidia estar viajando en vez de esperar cómodos en tu ciudad y que sean los demás los que viajen”, comentó el DT del León.

Lavallén aún no ha jugado en el estadio Nacional de Tegucigalpa, pero comentó que el jueves lo visitó y encontró las instalaciones en condiciones óptimas, sin embargo, no puede decir lo mismo del terreno de juego, pues no se encuentra como a él le gustaría.