Palomo Rodríguez admite el duro momento en el que recibe al Real España en su presentación como nuevo entrenador Aurinegro

Con la camisa número ocho que lo caracterizó en su etapa de jugador, así fue recibido Julio “Palomo” Rodríguez al momento de ser presentado como nuevo entrenador del Real España. El estratega uruguayo llegó este jueves a Honduras y 24 horas después ya tomó las riendas de la Máquina, donde no esconde la dura tarea que le espera con el club. Julio “Palomo” Rodríguez adelanta bajas en el Real España y responde a su llegada: “Esperamos que sea un lindo proceso” Sincero y directo, el “Palomo” reveló el ambiente que encontró en el club. “Más abajo de lo que estamos no podemos estar” dijo muy firme en su apreciación en la conferencia de prensa. COMO CREE QUE ESTÁ EL EQUIPO “Sé que es un momento jodido para el hincha del Real España, dirigentes y nosotros que formamos parte desde adentro. Esperemos estar a la altura, yo sé que hay muchas dudas, pero saben de la capacidad que hubo en otra función”. RESPONSABILIDAD TRAS LA LLEGADA AL EQUIPO “Teníamos un arreglo con el club para seguir y surgió una etapa de tener 20 días entrenando, pero había un acuerdo si surgía esta posibilidad. Antes que llegara Héctor Vargas fue la única vez que me llamaron para que fuera el entrenador del club”.

SE SIENTE ÍDOLO EN EL EQUIPO “Sé lo que represento para la gente, nunca me puse el título de ídolo, siempre lo seré como entrenador, no le temo a las críticas y creo que tenemos mucho más para aprender y dar. Yo me preparo para lo peor siempre y el resultado de salir campeón es un gol o no. La imagen que tiene la gente de mí no la va cambiar un resultado deportivo”. FILOSOFÍA DE JUEGO Y LA APUESTA DEL EQUIPO “Desafío importante que tenemos con la base que está el equipo, siempre se dice que el reflejo del equipo es el entrenador, no creo que haya otro Julio Rodríguez, sino que hayan más y le den más títulos al Real España. Quiero un equipo más que la filosofía”.

FICHAJES EN MENTE “Era analizar lo que se tenía y el rendimiento de un jugador puede diferir con el entrenador de turno y le dije a los muchachos que se les abre un abanico. No rechazo a nadie y quería ver lo que hay y caminar juntos”. TIEMPO DE CONTRATO CON EL CLUB “La idea en principio es un contrato por un año, dos torneos y espero seguir creciendo, cumplir con el compromiso. La meta es crecer como entrenador”. LO QUE SE ENCUENTRA EN EL EQUIPO “Se palpa esa duda, esa cara dubitativa, desconforme y esperemos que cuando ruede la pelota esperemos que comencemos a conocernos más y esa esperanza de ser más fuerte y firme. Más abajo de lo que estamos no podemos estar. Hay que encender esa luz de esperanza que tenemos todos los seguidores del Real España”. LO QUE PROMENTE DE LOS SEGUIDORES “La idea mía es tener esa experiencia que tuve como jugador, no es vender humo, sé lo que se sufre y desde cuándo el equipo no sale campeón. Hay que competir y estar a la altura. Me tocó pasar entrenadores extranjeros y a uno le duelo. Un equipo como Real España debe de competir estar a la altura”.