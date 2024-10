Con Clásico incluido y puede tener nuevo líder: así se jugará la jornada 14 del Torneo Apertura 2024-25

El domingo la jornada continuará en Olancho cuando Juticalpa reciba al Olimpia a las 3:00 p.m en el Juan Ramón Brevé y se cerrará a las 5:15 p.m en el Chelato Uclés con el Motagua vs Olancho.

Sábado

Real Sociedad vs Genesis (3:00 pm.)

Lobos vs Victoria (5:15 p.m)

Real España vs Marathón (7:30 p.m)

Domingo

Juticalpa vs Olimpia (3:00 p.m)

Motagua vs Olancho (5:15 p.m)