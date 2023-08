¿Lo recuerdan? ‘Pavoncito’ se acuerda de Carlos Pavón subiendo a sus redes sociales una fotografía junto a él; lo que escribió

Mucho se especuló en que Reyes era hijo no reconocido de la ‘Sombra Voladora’, algo que nunca fue revelado, ni por el joven futbolista ni por Pavón Plummer .

”Qué privilegio haber enfrentado a esta leyenda”, puso ‘Pavoncito’, como era conocido, en una fotografía donde sale con el mejor goleador histórico de la ‘H’ en un clásico Marathón-Real España.

En 2015, Jonathan Reyes brindó una entrevista a DIEZ, en donde habló de Pavón. “Nunca tuve contacto con él, pero te lo digo de corazón, hubiese dado todo por cruzar unas palabras con él, no se pudo, me quedé con las ganas de eso, quise venirme y saber que había hablado con él, pero ahora estamos lejos, me da pesar, pero sabés, yo siempre le pido a Dios que lo bendiga a él y a su familia”, dijo.