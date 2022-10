Pedro Troglio se ilusiona previo al clásico ante Motagua y confiesa su deseo: “Me gustaría poder ganar esta Concacaf League”

“Los que transmitían el partido del clásico pasado hablaban maravillas y acá lo hicieron mal, para mí fue un partido intenso, muy táctico e inteligente de los dos equipos, pero eso a lo mejor no lo han visto y solo si hacemos un caño, una rabona. Es un partido de fútbol de dos equipos que están haciendo algo táctico. Motagua es un rival al cual nosotros hemos tenido que cambiar la manera de jugar y no se le puede hacer directo, sino de otra manera. Estamos buscando esa salida y poder contrarrestar a un grupo de jugadores que se meten muy bien atrás y defiende bien”.

SE DEFINE EN LOS 90 MINUTOS

“Empatamos de visitante y ahora jugamos con nuestra gente de local y eso es un punto a favor. Yo creo que en el fútbol hay que jugarlo y así como son estos clásicos desde hace tiempos, donde no he visto una diferencia futbolística abismal, sino que son parejos y finos. Esto se va definiendo por situaciones de juego. Ojalá las situaciones las vayamos aprovechar mejor que el rival, que estemos ordenados, no quedar mal parados para los contragolpes”.

ESTADO DE LOS JUGADORES

“Los jugadores nuestros están para jugar cada tres días sin problemas 90 minutos, ya lo hemos demostrado jugando la Champions, finales seguidas cada tres días o quedar eliminados con el Saprissa en Costa Rica y a los tres días jugar un clásico de pentagonal”.

LO QUE LE OCUPÓ MÁS DEL CLÁSICO

“Cada partido es una historia nueva, capaz y mañana te levantas y tenés el mejor o peor partido de tu vida, esto lo hablo por experiencia propia como jugador, donde me ha tocado llegar de cinco partidos buenos y ser un desastre el sexto cuando creían que sería la figura y viceversa. No me preocupa porque son cosas que pasan, pero no te tenés que equivocar tanto en un partido tan importante como el que vamos a jugar mañana, donde los detalles son primordiales”.

ES UNA OBSESIÓN EL TÍTULO DE CONCACAF

“Yo tengo como prioridad ganar los dos torneos, el que viene y hacer una gran Champions, ese es mi objetivo y mi obligación. Cuando te contrata un club como el Olimpia, lo único que sabes es que es primordial ganar lo que jugás. Estuvimos cerca las dos primeras y la tercera nos eliminaron, pero es claro, no sé si es una obsesión, pero si una obligación y sería una alegría enorme. Ojalá que se me de todo o que se de algo, pero sinceramente me gustaría poder ganar esta Concacaf League”.

CÓMO TRASLADA LA PRESIÓN A LOS JUGADORES

“No es fácil sacarlos de la responsabilidad que ellos más que nadie lo saben y yo que he jugado muchos años al fútbol siento las mismas necesidades o capaz más, ya que soy el responsable número uno de lo que pase. Es claro que uno trata de pasar un lindo momento en cada entrenamiento, es distraerlos, pero siempre les digo que no nada mejor que tener un miedo sano, eso les da responsabilidad, obligaciones y el jugador debe de hacer eso en la cancha”.