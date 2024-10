Troglio se exalta en conferencia: “Yo no pido la cabeza de ningún periodista cuando hace una cagad*”

Pedro Troglio se volvió a calentar en conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Motagua. El técnico argentino anduvo a la defensiva y cada pregunta la respondía un tanto alterado.

El extécnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata adujo que el partido que su equipo jugó le encantó y que es lo que espera de ellos, además, afirmó que los periodistas juegan “gratuitamente” con el trabajo de los técnicos.

En la misma conferencia, Pedro Troglio se solidarizó con la Tota Medina, que después de caer en casa 1-2 ante UPNFM se palabreó con algunos aficionados y en rueda de prensa, se desahogó.

LO QUE DIJO:

El juego del Olimpia: “Fue un excelente partido, en el primer tiempo generamos cuatro a cinco situaciones de gol, sobre una del rival. En el segundo tiempo fue parejo con pocas situaciones, después llegó el gol y la lástima que nos empatan, en líneas generales fue bueno”.

¿Era lo que esperaba de su equipo?: “Esto es lo que esperaba de mi equipo, 17 partidos sin perder en el clásico, el equipo se plantó y mereció algo más, jugamos contra un gran rival con grandes jugadores, tuvimos posibilidades”.

Se solidariza con Tota Medina: “Vi a la Tota Medina, pobre, siempre ven el vaso medio vacío, nosotros trabajamos en esto y vemos cosas que ustedes no ven, le doy toda la razón a lo que dijo. Se genera un clima de una antipatía tan grande con los técnicos que es difícil de manejar, son sabias palabras y lo entiendo porque me dedico a esto, no justifico la reacción, pero lo entiendo”.

¿Qué le falta a su equipo?: “Nada, hace siete partidos que no pierde, ganó cinco y empató dos , no le falta nada, solo seguir jugando como hasta hoy y va a ganar más de lo que va a perder y va a pelear por el campeonato, no sé si lo va a ganar, pero lo va a pelear”.

Habla de los periodistas: “Ayer vi una encuesta que hacían que si el penta tapaba todo lo malo del Olimpia, ¿qué fue todo? ¿quedar fuera de la Concacaf? no sé... hoy hablábamos el tema del periodismo, eso es buscar y buscar y está bien porque es el trabajo del periodista y lo entiendo, pero soy director técnico, pero siento que muchos juegan gratuitamente con tu trabajo.

Piden tu cabeza y dicen ‘ya es hora de renunciar’, yo no pido la cabeza de ningún periodista cuando hace una cagada, pero esto es normal pedir la cabeza de un entrenador, yo la verdad me fui feliz escuchar a la Tota, son las palabras que sentí toda mi vida y quiero apoyarlo”.