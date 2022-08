Pedro Troglio al descubierto: lo que conserva de Maradona, el hondureño con el que se compara, sus cábalas y confesiones

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, no se cansa de contar anécdotas sobre su dorada carrera futbolística y una vez más dejó en claro el amor que siente por el 34 veces campeón de Honduras.

En una amena entrevista Valvoline, el finalista del Mundial de 1990 con Argentina fue abierto y reveló sus interioridades, como sus extrañas cábalas, el jugador del León con el que se compara, su relación con las leyendas albicelestes y lo que conserva del ídolo del fútbol: Diego Armando Maradona.

- LA ENTREVISTA -

¿Qué locura haría si Argentina es campeona del mundo en Qatar 2022?

Caminando no puedo, pero me iré en bicicleta a la cascada de San Matías, donde me gusta ir. Es difícil porque vas hacia arriba, pero por ir en bicicleta lamentablemente tendré que caminar también. -¿Lo podemos acompañar ese día? - Claro, mejor, me van a tener que ayudar porque no sé si voy a llegar.