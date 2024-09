Pedro Troglio sale al paso tras la paliza a la Real Sociedad: “es un buen golpe para iniciar la segunda vuelta”

“Un gran partido, a lo mejor nos costó hacer el primer gol, no estábamos derechos con opciones tan claras, pero el gol rompió la idea futbolística que tenía la Real Sociedad con mucha gente atrás. Ya con más espacio encontramos el gol”.

El timonel argentino considera que: “Nosotros nunca estuvimos mal, la única vez o los dos partidos malos fue con Águilas y Victoria, después, el equipo siempre ha merecido más. Nos duele el alma todavía, pero son momentos de los equipos, no se ganaba mucho, no se perdió, pero ahora que se ha sacado el dolor han entrado los goles”.

Troglio destacó aspectos claves. “Hemos recuperado a los jugadores, Benguché venía de seis meses sin jugar, se lesiona Arboleda, Jerry de un problema de hernia”.

Sobre las críticas a Benguché. “Hace unos meses atrás yo escuchaba que no servía para nada, es un jugador que se ha cansado de hacer goles. Dicen que fracasó en Suiza, pero se lesionó de la rodilla y no jugó nunca, luego decidió venirse a recuperar acá. Dios le dará una nueva oportunidad”.

También mandó un pequeño dardo tras su eliminación de la Copa Centroamericana. ”Motagua y Saprissa clasificaron con menos puntos que nosotros y nosotros somos un desastre y ellos unos fenómenos. El fútbol tiene esto y hay que bancarla”.

Además se refirió a los último resultados. “Antes del partido con Lobos nos daban fuera de todo y después de tres partidos estamos a 4 puntos de Real España y dos de Motagua, no es mal del todo, sino parece que todos es color de rosa para los demás. No veía un mal funcionamiento, pero si no se estaba derecho para el gol y es un buen golpe para iniciar la segunda vuelta”.

Troglio está claro el objetivo que le queda y lo quiere lograr. “Estamos jugando a furia este campeonato, estamos por delante de cumplir algo histórico para todo el pueblo olimpista, no es poco caso coronar un Penta campeonato”.

Cerró destacando el gol de Edwin Rodríguez. “No es la primera vez que Edwin hace un gol de esa factura, es como un especialista de tiro libre y nosotros tenemos buenos rematadores”.