Pedro Troglio aclara el polémico fichaje de Kevin López y le responde a Emilio Izaguirre: “No me gustó para nada”

“En la conferencia de Motagua, Emilio dijo que Kevin vino porque yo soy amigo del representante del jugador. Primero, a mí el representante del jugador no me llamó, llamó a Rafael Villeda, Villeda me preguntó sí lo quería y yo le dije que sí y luego hicieron el arreglo”, dijo Troglio en primera instancia.

Y agregó: “Si no atendió es porque no le hicieron mejor oferta que Olimpia y el jugador va donde le hacen mejor oferta. Quiero aclarar esto porque no me gustó para nada. Quiero avisar que yo no llamé al presidente para ofrecer a Kevin López”.