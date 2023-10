“Pescado” Bonilla lo habría involucrado: Investigan a jugador activo del fútbol de Honduras por narcotráfico

Se trata de una “estrella del fútbol, fue legionario, seleccionado y actualmente activo en la Liga Nacional”, expresó una fuente de la Atic, quien no reveló la identidad del deportista y el equipo en el que milita a fin de no entorpecer las investigaciones porque no se descarta que se interponga un requerimiento fiscal en su contra.

De acuerdo con las investigaciones preliminares fue el exfutbolista Óscar “Pescado” Bonilla quien involucró en el negocio de las drogas a este jugador activo. Sobre Bonilla pesa una orden de captura en su contra por su relación con carteles de la droga que operan en Gracias a Dios y Atlántida.