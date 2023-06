Polémica: Presidente del Real España advierte a Motagua tras la presentación de Yeison Mejía: “Será un tema que va para un tribunal”

El presidente del Real España , Elías Burbara, anunció acciones legales y llevará ante las autoridades el caso del futbolista ya que los azules no podrían firmarlo al tener contrato con ellos.

“Vamos a dejar esto en manos de las autoridades, el contrato está registrado en la Liga y es válido por dos años. El jugador va a necesitar un finiquito y Real España no se lo dará, si el TNAF lo hace, pues bueno”, dijo Burbara a Minuto 90.

Burbara lanzó fuertes palabras contra Mejía a quien criticó porque los haya dejado vestidos y alborotados y no cumplir su palabra de regresar al país a jugar con ellos. “Uno tiene que respaldar a los jugadores que quieren la institución y no a jugadores que se van al mejor postor, estos no caben aquí”, contó.