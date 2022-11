¿Qué dijo Romano hace cuatro meses sobre venir a Centroamérica? Solo hay una razón por la que tomaría el reto

Rubén Omar Romano estaría cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Marathón ante la eminente salida de Manolo Keosseián cuando finalice el torneo Apertura 2022 de la Liga Nacional.

En el transcurso de la semana, el director técnico argentino reveló a Diario DIEZ, que ya hubo acercamientos con la entidad verdolaga.

“Por supuesto sí hubo una plática, estuvimos hablando pero todavía no hay nada”, nos comentó el ex entrenador de Cruz Azul, Atlas, entre otros.

Añadió: “Cuando a uno le gusta el fútbol puede dirigir en cualquier lado, no solamente en Centroamérica, puedo dirigir hasta en una reserva si quiero pero porque me gusta. Como te digo, hemos platicado sí, pero todavía no. Ya habrá momento cuando algo sea concreto”.