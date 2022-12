Rafael Villeda reacciona al castigo de Gabriel Araújo y lo compara con el de Ramiro Rocca

Rafael Villeda, presidente del Olimpia, dio sus valoraciones sobre el castigo impuesto a Gabriel Araújo, quien no estará en la gran final del torneo Apertura 2022.

La Comisión de Disciplina lo sancionó con tres partidos por el controversial festejo en el juego de vuelta de la ronda de semifinales ante Marathón.

Ante ello, el mandamás olimpista salió en defensa del jugador y lo comparó con la celebración de Ramiro Rocca, delantero del Real España que también recibió un castigo por la misma celebración.

“Es una lastima, no vi su manera de celebrar luego del gol y hoy vi que salió al paso en sus redes sociales. Si lo veo comparado con lo que hizo Ramiro Rocca son diferentes los gestos y yo le digo a los muchachos que hay que tener cuidado porque andan encima de todo”, comentó Villeda en Televicentro.

Por otra parte, el presidente blanco lamentó que el futbolista no pueda jugar la gran final ante Motagua y que lamenta el no poder apelar al castigo del carioca.

“Es una lastima que no pueda disputar los partidos de la gran final porque es su primer torneo en Honduras y no podemos hacer nada más; y una apelación no se podría hacer en estos momentos”, precisó.

Con la baja de Gabriel Araújo, Pedro Troglio tendrá que alinear a Carlos Mango Sánchez, lateral izquierdo que ha sido habitual en esa banda y que ha alternado.