Rambo de León llora en el evento donde anunció su partido de despedida: “Fue muy difícil no verme con la 10 en el Mundial de Sudáfrica”

Rambo de León sorprendió al asegurar que en Italia lo esperaban para hacerle un juego de despedida, pero que priorizó por ahora hacerla en Honduras, su país, para luego partir a aquel país europeo.

“Me quiero marchar para Italia porque pienso sacar mi curso de entrenador allá y la gente me decía que me fuera a hacer mi juego de despedida allá a Reggio Calabria, que son miles de personas que me esperan para poderme hacer un partido como ellos dicen que me merezco, soy ciudadano honorario de esa ciudad, pero les dije que esperaba hacerla acá primero gracias a algunos amigos”, enfatizó.

“Habrá buenas figuras, ciertas personas vendrán porque será importante, pero gracias al señor me tienen respeto y cariño y lléguense al estadio porque habrá buen espectáculo”, adujo sobre la presencias de figuras mundiales que podrían estar en su juego de despedida.

“Tuve el placer de jugar para el Olimpia y para Motagua sé que los directivos se harán presente y también la afición. Sé que mucha gente, la cual me admiró desde chico, se van a hacer presente al juego, viene de gente de Estados Unidos, de Europa y Sudamérica, espero disfrutarlo al máximo”, seguía diciendo en la conferencia.