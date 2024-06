¿Vendía partidos? Futbolista hondureño sale al paso tras acusaciones y manda dardo a Ramón Maradiaga

Pineda aprovechó la oportunidad tras el triunfo de Juticalpa sobre Platense para disculparse con la afición y confirmar que encará a Ramón Maradiaga.

“Hace un año y medio yo di una declaraciones, lastimosamente me equivoqué, lo dije en un momento de calentura, pero nunca quise hablar mal de la institución”, dijo al colega Américo Navarrete.

Y agrega: “Mi enojo era con Primitivo (Ramón Maradiaga) y su cuerpo técnico que dijeron cosas, yo nunca quise ofender esta gente. Primi dijo que nosotros nos dejábamos ganar, que nos habíamos vendido”

Pineda achacó que a Maradiaga no le ha ido bien en su carrera. “Ahí está la prueba, ellos en todos los equipos va y pierde. A la UPNFM casi los desciende fue a Guatemala y casi los desciende”.

También aprovechó para pedir una disculpa pública. “Yo salí mal con él, pero con esta gente, yo siempre voy a ser Platense, fue el equipo que me dio a conocer y al día de hoy la gente me reconoce. Pido una disculpa a ellos y espero poder descender y un día ayudar al equipo para que pueda ascender”

Pineda recordó también que siempre la responsabilidad de los malos resultados caín sobre él. “Yo jugué ocho partidos en ese torneo y ahí está Bruno Alemán que jugó todos los partidos de la segunda vuelta. Yo estaba en la banca y también era culpa mía”.

El enojo por las supuestas acusaciones llegaron al punto que el meta tuvo que encarar el técnico hondureño.

”Una vez lo encaré a Primi y le dije que me enseñara las pruebas y dijo: “Solo me llamaron”, pero eso para mí es pasado y en mi carrera he demostrado que nunca he vendido partidos”.

Y cerró asegurando que. “No lo determino, ya eso es pasado”.