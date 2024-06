Reynaldo Tilguath pasa la escoba en Génesis y su presidente confirma la baja de seis futbolistas para el Apertura

El propio presidente de la institución Milton Flores, ha salido al paso para confirmar que su objetivo es poder armar un equipo más competitivo de cara al Apertura.

“Estamos buscando refuerzos para el equipo para tratar de mejorar la campaña del torneo anterior. El fútbol es bien raro, a veces se trabaja para buscar un campeonato y no se clasifica ni a la liguilla, nosotros armamos el equipo para salvar la categoría y terminamos en semifinales. La lógica diría que debemos de superar lo hecho y llegar a la final. Ojalá Dios y se nos dé y que los refuerzos que vengan aporten ese granito que nos faltó para ser finalistas”.

Flores confirmó que tras las dos contrataciones ya oficiales, en las próximas horas estaría haciéndose el anuncio de un nuevo refuerzo.

“Por los momentos solo hemos firmado a Carlos “Muma” Fernández y Marcelo Canales y otro que en las próximas horas firmará. Estamos hablando con tres más, un portero, un contención y un delantero”.

BARRIDA EN LOS CARPINTEROS

Milton Flores también explicó las bajas que se han dado en la institución y las razones por las cuales el equipo decidió abrirles la puerta a los jugadores.

“Las bajas confirmadas por los momentos, Óscar Discua que tenía contrato y dijo que no quería seguir en el equipo y se fue a Motagua, Yeer Gutiérrez quien nos pidió salir para ir a un grande y no le cortamos esa posibilidad. Otros que no siguen son Sergio Peña, Mario Ventura, David Contreras y Franco Güity. Lo importante es mantener la base para buscar llegar lejos, hablamos con el entrenador Reynaldo Tilguath que no es bueno tener jugadores a la fuerza”.