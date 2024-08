¿Real España favorito ante Olimpia? Jeaustin Campos habla del arbitraje y halaga a Pedro Troglio

Lo primero es clave, es dentro de las fortalezas que hemos tenido viendo el torneo anterior, es mucho atrás, por lo que vimos, por lo que observamos en los últimos juegos, ahora lo que queríamos en este torneo es ser más fuertes en defensiva para tener esa tranquilidad, que no haya ese problema de que en cualquier momento nos anotan, tener esa seguridad defensiva, tal vez no es equipo fuerte en ofensiva, pero estamos bien.

De repente tener alguna distancia en la tabla de posiciones, que para mí no es cómoda, no porque se haya cortado, sino porque falta mucho, no nos podemos quedar en esa zona de confort, pero el equipo se ha comportado a la altura, estos partidos son clase A, esperamos que no sea la excepción, el ambiente dentro del vestuario es muy bueno, no porque vayamos a enfrentar al Olimpia, sino porque el equipo está con mucha convicción. El partido contra Marathón íbamos a tratar de ganar, lo hicimos, ahora vamos con esa mentalidad.

Con respecto a lo otro, no tengo mucho que explicar sobre el profesor (Troglio), creo que la capacidad está demostrada, lo que ha logrado es evidente para decir que es un gran técnico, no lo conozco personalmente, me han contado que es una excelente persona, eso dice mucho, aparte de eso favorece mucho también a la Liga, al fútbol nacional, no es un duelo personal, él y yo no jugamos, pero sí tiene mucho tiempo de estar acá, nosotros venimos empezando, el equipo está bien, tiene un idea bien parecida, estamos tratando de ser sólidos así como el equipo de Troglio, es el camino que queremos tomar nosotros, tal vez hacer un juego de ajedrez, ojalá por ahora salgamos victoriosos nosotros, estamos en casa con nuestra gente.

¿Cuál es el motivo de la mejoría de Bryan Moya con Real España?

Tal vez no hablar de Moya, hay muchos casos parecidos en el equipo. Yo no había llegado al país, cuando sus colegas decían, ¿cómo se va a reforzar Real España? Por ahí escuché decir que, ¿cómo el equipo puede ser protagonista con los mismos futbolistas? Cuando vine dije que tenía que ver al grupo. Al día de hoy no sé que puede pasar mañana, pero Real España hizo más que dos fichajes si hablamos de una versión 2.0 de muchos jugadores, el mismo Sebastián, Vuelto, Tatum, Moya, Mejía, Jhow, Varela, te puedo mencionar muchos, la idea es evolucionarlos.

Al día de hoy hay futbolistas que han cambiado su idea de juego, hoy es un plantel que se respeta mucho, suda la camisa, hay que sudar la camisa, tener respeto, es básico, casi todos de los que ustedes han conocido tienen una nueva versión.

¿Es favorito Real España ante Olimpia?

A mí siempre me gusta ser favorito, prefiero que me digan que soy favorito, lidiar con esa presión, pero también allá decimos “me pico o me muerdo” cuando me dicen que no soy favorito, aguanto la presión y me la guardo. Olimpia tiene un cartel impresionante, tiene muy buenos jugadores, bien dirigidos, pero estamos claros que hay un trabajo que no se puede ocultar de Olimpia, en un clásico puede pasar cualquier cosa, no es tan relativo del hecho de ser favorito, lo que sea es que hay demostrar en la cancha.

¿Qué espera del arbitraje?

Sobre el arbitraje, ¿se va a equivocar? Por su puesto, me equivoco yo dentro de un partido, se equivocan ustedes con un nombre en la alineación, nos equivocamos todos, es parte del fútbol, espero que tengamos un buen arbitraje, yo no los conozco, en Costa Rica igual, yo no veía quiénes eran lo que pitaban, lo único que pido es que esté a la altura del espectáculo, entre menos se hable es mejor, desearle el mejor de los éxitos, creemos en la capacidad de los árbitros, no creemos en malas intenciones, ojalá le vaya bien para el espectáculo.

¿En qué nivel está el Real España?

Jugar en una buena cancha cuando tenés buenos jugadores siempre es importante, tenemos jugadores de un buen pie, lo que sí se asegura es buen espectáculo, un partido de buen nivel, ojalá estos esfuerzos que hacen en San Pedro Sula lo tengan en muchos municipios, vamos a provocar que haya jugadores con mucho nivel técnico. Tenemos un buen porcentaje con el dominio de la pelota, tenemos la pelota con tranquilidad, a veces con vértigo, no forzar tanto las jugadas, lo hemos ido manejando, ofensivamente estamos en un 70%, nos falta mucho, defensivamente estamos más arriba.