Emilson Soto habla sobre lo que le faltó al Real España para vencer al León: “Olimpia supo cerrarse y meterse bien con las líneas de cuatro”

-ENTREVISTA-

¿Qué le faltó al Real España para poder llegar al gol, a pesar de que tenían un jugador más?

Fue un partido jugado en dos momentos importantes. Antes y después de la expulsión del Olimpia, ¿por qué? Porque en el primer tiempo fue un partido disputado por ambos equipos manejando el balón, pero a nosotros nos faltó concluir.

Después de la expulsión, el partido perdió el ida y vuelta, porque Olimpia puso dos líneas defensivas (4-4-1) cerrándose. Nos quitaron espacio y nos costó mucho la llegada al marco.

¿Por qué no se intentó con Jhow Benavídez?

Vuelvo y repito, Olimpia nos tapó los espacios, nosotros ocupamos el jugador entre líneas para poder romper la defensa del Olimpia. Eso nos dificultó un poco, pero lamentablemente no concretamos.

Era un partido cerrado, el que hubiese hecho el gol hubiera ganado por lo disputado que estaba en el medio campo. Y el 0 a 0 hace ver que fue un partido de mucha marca en la zona media del terreno de juego.

¿Por qué no pudieron superar la ventaja que les dio el Olimpia para sacar el partido?

Sí, reconocemos que tuvimos una superioridad numérica que tuvimos. A pesar de tener jugadores muy rápidos por las bandas, pero el Olimpia supo cerrarse y meterse bien con las líneas de cuatro.

¿Por qué no ingresar a Alejandro Reyes o Aceituno?

Los movimientos que hicimos fueron los que vimos correctos por que son buenos jugadores, pero hay que destacar el trabajo del Olimpia defensivamente y que a pesar de que perdieron tiempo (jugadores tirándose) no me gusta hablar de eso porque anti fútbol y eso nos desesperó para anotar el gol y por eso no sacamos los tres partidos.

¿Cómo se planteó el partido después de la expulsión?

Nosotros siempre lo planteamos para ganar, el profesor Vargas, siempre hecha los jugadores para enfrente. Porque tiene los futbolistas para hacerlo y los planteamos para ganarlo y siempre se buscó, pero las cosas no se dieron.

¿Le preocupaba el nivel de sus delanteros?

Preocuparnos no, pero esto del fútbol es ilógico. El partido anterior metimos cuatro, hoy nos costo, pero el sábado podemos meter tres.

Hay que reconocer la capacidad de Rocca y Yeison Mejía, no reprochamos a los jugadores. Lo importante es que se sumó puntos y seguimos en la posición que queremos estar.