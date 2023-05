¿Remontada de Real España en la vuelta? “Palomo” Rodríguez responde: “En este torneo hemos ido contra un montón de cosas”

Real España no pudo contra el buen fútbol de “Potros” . Ante ello, el “Palomo” Rodríguez, técnico “Aurinegro”, dio la cara frente a la dura caída en el Olímpico de San Pedro Sula.

El Olancho FC está prácticamente clasificado a la gran final del torneo C lausura 2023 tras doblegar 0-2 en la ida de las semifinales al Real España.

Golpe del Olancho en la ida: “Partido complicado contra un rival muy complicado que nosotros sabíamos que iba a ser así de duro, porque se defiende muy bien con la pelota. Y nosotros, al no hacer el partido que habíamos pensado, en ese afán de ir a buscar hacia adelante, sentimos el primer gol, eso nos condicionó porque nosotros teníamos que buscar el empate. Se habló antes del partido, del cual había que tener cuidado. En ese afán de buscar el empate y buscar el resultado podían venir más goles. La verdad es que no tuvimos un buen partido”.

La motivación para intentar ganar por tres goles de diferencia: “La experiencia como jugador me ha tocado un montón de cosas: buenas, malas, regulares, pero como entrenador y llegar al camerino, escuchar el silencio que hacía tiempo nos escuchábamos porque ya días no perdíamos es difícil. Primero sentarme acá y dar la cara, asumir la responsabilidad. Después darle el mensaje a ellos. Es un golpe duro, tenemos que recuperar y tratar de buscar la hazaña en Olancho. Es muy difícil encontrar la palabra para entrar el camerino y motivarlos. Hay que asumir la derrota y ya mañana pensar en la revancha”.

Lo que dejó de hacer Real España: “Teníamos que hacer un partido inteligente, nosotros no veníamos bien en la parte física, entramos a dividir el balón, muy impreciso el equipo, con un rival que tiene muy buenos jugadores de buen pie y nos sacó la pelota. En ningún momento nos dejó atacar, tampoco tuvimos esa fuerza en partidos anteriores por el desgaste y la seguidilla de juegos, pero no son excusas”.

El panorama de la vuelta: “Terminamos el partido ante UPN, estaba previsto jugar para el domingo, después lo pasaron para el sábado. Cada uno saca sus conclusiones. En este torneo hemos ido contra un montón de cosas, entonces, hoy no me gusta hablar del arbitraje, me gustaría que cobraran lo mismo que cobran acá. En Olancho va a ser un partido parejo, el equipo se va a recuperar, va a digerir esto, está difícil, pero yo confío en el equipo”.

¿Considera difícil tener un club joven? “Lo que pueda decir ahora va a sonar a excusa, acá el responsable soy yo que armé el plantel, que cité siete jugadores para la Sub-20, que tuve que meter a un jugador al límite como Miguel Carrasco que venía de una lesión. Hoy iba a entrar Alejandro Reyes, pero cuando nos meten el segundo gol decidí no ponerlo, porque era exponerlo. En el banco hay gente muy joven, y la experiencia de los futbolistas que tienen más años debe sobresalir”.