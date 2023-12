Roberto Moreira se confiesa: el favoritismo de Olimpia, su sueño de levantar el título con Génesis y ¿mira a Rougier en la H?

Roberto Moreira escribió su nombre con letras doradas en la historia de la Liga Nacional, no solo en su paso por el Motagua, sino que ahora lo sigue haciendo con el Génesis, equipo que apostó por sus servicios y actualmente es su goleador. El cañonero guaraní ha sido pieza vital en el equipo de Reynaldo Tilguath para lograr su clasificación a las semifinales, y en una charla con Diario Diez, Moreira reconoce la ilusión que le genera enfrentar a Olimpia, un rival al que conoce muy bien.

Moreira suma ocho dianas en el presente torneo Apertura y ahora sueña poder anotar en esta llave ante los merengues, donde reconoce el favoritismo de los de Troglio, pero apela al trabajo y unión de sus compañeros para dar un golpe de autoridad. ¿Cómo estás para esta etapa histórica para el equipo? Muy contento de vivir este presente con el Génesis, creo que todos estamos disfrutando el momento, es algo histórico y estar en estas instancias nos gozamos. Te habías ido del país, ¿Te imaginaste un regreso de esta manera? La verdad que no, yo pensé que ya se habían cerrado las puertas acá en Honduras y con esa idea fue cuando me fui, pero al poco tiempo de habernos ido con mi esposa tomamos la decisión de regresar cuando se dio la posibilidad de venir a Génesis y no dudamos. Hoy disfrutamos este presente y no nos arrepentimos de haber tomado esta decisión. ¿Cuándo llegas a un equipo recién ascendido te imaginaste llegar a estas instancias? No, uno debe de ser consciente y saber la realidad del equipo que viene y sabía que era un club que recién ascendía, pero la ilusión y el hambre que tienen los chicos a uno lo hace ilusionar. Yo sé lo que es un equipo que recién asciende, pero me encontré con un grupo bárbaro, donde fue creciendo y el trabajo simplifica muchas cosas y nos tiene donde hoy estamos. ¿Se sienten privilegiados al estar junto a tres equipos denominados grandes? Es un lugar privilegiado y donde no muchos equipos llegan a estas instancias, se ponen objetivos equipos grandes antes de empezar el torneo de llegar a la final y hoy están fuera. A nosotros nos toca esta posición y nos sentimos privilegiados, pero lo asumimos con compromiso y queremos más para llegar al objetivo que uno sueña como jugador. Ahora nos toca Olimpia, pero somos 11 contra 11 y si hacemos bien las cosas bien de local podemos lastimas, tenemos nuestras armas y uno debe de ser consciente que en el fútbol hay resultados que uno puede apostar a eso y el que se levante mejor es el que gana ese partido.

Muchos ven al Olimpia como un equipo invencible, ¿cómo lo miras tú? Creemos en nosotros, pero Olimpia viene haciendo un torneo bárbaro y eso hay que reconocer y puede pasar, pero esto es fútbol y es lo más lindo. Yo estuve de un lado con un invicto y eso se puede caer, somos conscientes que estamos con esa ilusión de jugar una semifinal y vamos a jugador de la misma manera dando pelea y se puede ganar. Un resultado positivo te puede cambiar la historia, aquí hay muchos chicos ilusionados con el objetivo. ¿Enfrentar al Olimpia es una motivación extra? El jugador siempre está motivado y está con una expectativa de soñar en lograr un título y eso es más que un premio para un futbolista. Así que la motivación de todos está puesta sobre Olimpia y uno sueña con estas instancias. Eres de los más experimentados y sabes cómo jugar este tipo de partidos. Sí, ya me ha tocado varias semifinales y uno sabe cómo prepararse mentalmente, hablando con los chicos, pero no te voy a mentir y el nerviosismo también está, cada jugador tiene eso que es un llamado de atención a la concentración. Estamos con esa expectativa de pasar esta semifinal. ¿Cómo analizas este Olimpia de Pedro Troglio? Un equipo fuerte que está teniendo un torneo excelente, lo respetamos, pero es fútbol 11 contra 11 y el que hace mejor las cosas el jueves será el que lleve el resultado positivo. Te fuiste casi desechado de Honduras y has regresado con una gran cuota goleadora. Sí, la etapa con Motagua se cerró y uno estaba abierto a seguir la carrera que uno ha cuidado. Ahora me tocó volver a Génesis y yo disfruto, yo sabía que saliendo de Motagua no se terminaba mi carrera y sabía que podía dar muchos más. El presente me pone muy contento de la decisión de haber venido a Génesis. ¿Sientes que no te equivocaste en tomar la decisión? No, para nada. Creo que Dios sabe porque pasan las cosas y se abrió las puertas en Génesis, yo trabajado mucho y hoy se me están dando los frutos también en lo personal, pero más contento me pone en lo grupal por el grupo que me encontré con una gran hambre de gloria. ¿Te enfrentarás a un equipo que históricamente te ha ido bien? Sí, yo tengo muy lindos recuerdos y uno siempre piensa en cosas positivas del momento que está viviendo. Hoy disfruto este momento y ojalá podamos ganar el jueves. ¿Tú analizas personalmente a los rivales que vas a enfrentar en la ofensiva? Sí, uno como delantero y más con los años uno va aprendiendo, observando más o menos los movimientos del rival, yo los conozco bien a todos los jugadores de Olimpia y no los va analizando. Hay que tener esa viveza para ver el error que pueda tener el defensor y ser efectivo en estos partidos.

¿Quién es el defensa más duro del Olimpia? La verdad que son buenos jugadores todos. Me ha tocado García en finales y uno lo debe de buscar y ser frío, ellos se pueden equivocar y hay que aprovechar las situaciones que uno tiene. Yo los conozco y ojalá que podamos aprovechar la localía. ¿Qué piensas de Edrick Menjívar, el portero de Olimpia y la Selección? En un buen portero que está teniendo un gran torneo y la mayoría de jugadores que están en estas instancias están haciendo bien las cosas. Ojalá que el jueves pueda anotar yo y es lo más importante para el equipo. ¿Te ves marcando ante Olimpia? Sí, uno siempre lo sueña como jugador, pero si no me toca que sea un resultado positivo para el equipo. ¿Te tocará cerrar en un estadio que levantaste muchos títulos? Exactamente, el Nacional es una cancha que conozco bastante y ojalá que sea con una ventaja el jueves, necesitamos aprovechar esa localía y después cerrar de la mejor manera en el Nacional. ¿Cómo está tu futuro con el Génesis o hay ofertas de otros clubes? Ahora estoy tranquilo disfrutando este momento en Génesis, yo tengo contrato hasta mayo, pero ahorita la más importante es pensar en las instancias en las que estamos y después uno analiza en lo grupal y personal. Muchos ven a Olimpia y Génesis como la historia de David y Goliat, ¿Tú que piensas? Hay muchas diferencias y en el fútbol pasa eso, pero es un deporte tan lindo que dentro del terreno de juego se equipara todo y depende de cada uno como esté en ese momento, lo mental juega mucho. Yo sé que, si los chicos están bien, nosotros podemos hacer un gran partido y esos pequeños detalles que tiene Olimpia como la jerarquía de varios jugadores lo podemos equiparar dando el paso firme de estar concentrados. ¿Será ganancia todo para Génesis al llegar a estas instancias? Uno cuando ya está en estas instancias se ilusiona y sueña con seguir creciendo de ir ganando cosas. ¿En casa te piden el título? Sí, todos, mis amigos, los que ven el fútbol y nos dicen que podemos ganar. Yo creo que cuando no sos favorito no tiene ese peso encima, a Olimpia le dan favorito y a nosotros no, pero tenemos la ilusión de avanzar y jugar una final. En las finales pasan cosas que el que está mejor ese día puede levantar el título. ¿Olimpia es el favorito para ti? Olimpia es favorito por su historia y tiene la realidad de un torneo espectacular y la jerarquía de jugadores que tiene, pero nosotros tenemos nuestras armas y vamos a competir de igual a igual. Nosotros podemos ganar el jueves y poder hacer seguir haciendo historia.