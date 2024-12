El espigado cañonero argentino confirmó que su vínculo contractual llega a un feliz término al cierre del campeonato y aún no se ha dado su renovación.

El Motagua tiene garantizado su boleto a las semifinales de la Liga Nacional del torneo Apertura , pero aún no la continuidad de su tercer goleador, Rodrigo Auzmendi, quien podría dejar las filas de la institución azul.

“Yo cuando estaba de vacaciones dije que tenía que proponerme hacer un gran semestre, pero siempre trabajando para mejorar en lo que me falta”.

“Yo lo vivo día a día, estoy feliz por el semestre, me lo propuse y lo estoy logrando gracias a Dios, espero seguir así hasta final de temporada”.

Rodrigo Auzmendi había adelantado que tenía ofertas de otros clubes y aún ratifica que se mantienen las misma, situación que no le garantiza su continuidad en el país.

“Se mantienen, pero eso lo está manejando mi representante, yo estoy alejado de esas cosas, no me quiero sacar de foco y estar en Motagua; espero al final de temporada y ver que pasa”.

Sobre su posible renovación con el Motagua. “Lo está manejando mi representante con los directivos del club, están en conversaciones y cuando sea el momento que me tengan que informar algo se hará y lo decidiremos”.

Pero deja claro que al término de este campeonato se queda sin contrato con las águilas. “Sí, mi contrato se vence al final de este torneo. Yo estoy muy feliz acá, no me puedo quejar de nada, me han tratado muy bien, pero esto es fútbol y vamos a ver que pasa; lo que es mejor para mí y el club”.

Tampoco cierra las puertas a una posible vinculación con otros equipos de la Liga Nacional que quieran hacerse de sus servicios.

“Las analizaremos y ver que es lo mejor para mí en lo deportivo. Yo priorizo lo deportivo. Yo no le cierro las puertas a nadie, eso se va a decidir al final de campeonato y ver que es lo mejor”.

Y agrega: “Que sea lo que Dios quiera, lo que pase será lo mejor. Uno siempre quiere jugar, pero tengo dos compañeros muy buenos que trabajan para jugar y yo desde donde me toque tengo que sumar, pero queriendo jugar más”.

El futuro de Rodrigo no está nada seguro ante la posibilidad de tomar otro rumbo deportivo fuera del país. “Hay ofertas de otros países, pero vamos a ver que es lo mejor, yo estoy alejado de ese tema, eso lo decidirá mi representante, yo le di mi postura y lo va a analizar”.