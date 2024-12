Diego Vázquez dejó dardo a Salomón Názar y palpita una nueva semifinal: “Estamos ilusionados”

Diego Vázquez irá a una nueva semifinal con su Motagua. La goleada sobre Victoria de 5-2 en la última jornada del torneo Apertura demostró que están pasando por un buen momento, pero el argentino es cauteloso y dice que esto es “pasó a paso”.

El entrenador de los azules estuvo en conferencia de prensa y expresó que están llenos de ilusión y que aprovecharán al máximo el tiempo que estarán sin actividad para prepararse sea quien sea el rival en la llave eliminatoria.

Además, le dejó un dardo a Salomón Názar luego de poner a Olimpia como favorito al título. “: Ya sabemos que en su momento lo favoreció cuando estaba en UPN, así que no me extraña que siempre vea favorito a ese equipo”.

-Conferencia de Diego Vázquez-

Valoración de cara al tramo final del torneo: Estamos bien. Hicimos 34 puntos y hoy ganamos con contundencia, marcamos cinco goles, claramente fuimos dueños del trámite del partido, así como otros. Me voy contento y vamos a llegar muy bien a las semifinales.

El pensar de haber conseguido el boleto directo a semifinales: La sensación es de alegría porque vamos a estar en una nueva final. Este año en los dos torneos hicimos la misma cantidad de puntos. No es un tema menor porque vamos a llegar en un buen momento para el equipo y con ventaja deportiva sobre el próximo rival.

Motagua con gran rendimiento: Nosotros estamos ilusionados, ahora viene la semifinal tenemos que esperar rival y a eso nos enfocamos, ya lo que se hable más es tema de cada uno.

El título sería la cereza en el pastel: Vamos paso a paso. Primero vamos a descansar y luego entrenar muy bien, tenemos 10 días más o menos para preparar la llave.

Campeón Motagua: No me gusta prometer cosas que nadie sabe, si supiera eso apostaría ya y me haría millonario. Tenemos mucha ilusión de hacer una buena semifinal para ser finalista.