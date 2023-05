Rony Martínez, el alma de la Real Sociedad, revela su futuro y afirma qué hubiera hecho si hubiesen descendido

Rony recuerda el primer zarpazo del Honduras Progreso en la serie por el no descenso. “Habíamos perdido en el primer partido y en esos días después reflexionamos y la familia nos dio un plus y por ellos nos fuimos a partir la madre a El Progreso, nunca dejamos de correr y de meterle”.

“En lo personal por mi familia, el jueves que salí del partido llegar a casa y mirar a mis hijos llorar y que me decían ‘papá, pucha, vamos a descender’ y verlos llorar, eso me partió el alma e hice un pacto con ellos que no nos íbamos a ir a segunda y que íbamos a luchar hasta el final, que lo daríamos todo y que no dejaríamos un balón por perdido para darle esa alegría a ellos”, expresa.

Desde su regreso a la Real Sociedad de Tocoa en 2020, los goles se le han resistido al máximo goleador histórico de los tocoeños en Liga Nacional. Ha marcado 19 dianas en 82 juegos. Él es claro con respecto a ese tema, pero aduce que a falta de goles, le mete corazón en la cancha.

“De un goleador como yo nadie espera ver esa cantidad de dos o tres goles, esperamos una mejor cuota, pero bueno, a mí no me salían los goles pero me sacrificaba y había que reponerlo con esfuerzo y si no metía goles lo daba todo en la cancha y ahí está el premio”, aseguró.

Finalmente confirmó que seguirá en su club adorado. “Acá voy a seguir en el equipo, estoy tranquilo, si me tocaba ir a segunda me iba con ellos y la íbamos a luchar porque me gusta ser valiente y no me gusta huír. Gracias a Dios nos permitió seguir en primera y ahora a seguir con más fuerzas y a trabajar para que se vengan mejores cosas”.