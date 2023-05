¡Inesperado! Figura de la Real Sociedad anuncia su retiro del fútbol después de la salvación: “El presidente aún no lo sabe...”

“Se me acabó el contrato y he decidido dejar de jugar, eso se me cruzó por la mente en todo el torneo. Sí, he decidido ya retirarme, ya le di mucho al fútbol y viceversa, y me voy contento por lo que he dado”, declaró el exjugador del Real España, Honduras Progreso y Real de Minas.

“Tengo unos proyectos en mente. Todavía el presidente (Ricardo Elencoff) no lo sabe, me quiere alargar el contrato, pero veremos qué pasa, mi decisión también depende de lo que el presidente me ofrezca, sino pues pondré un alto”, agregó el Camello a micrófonos de DIEZ.