El desgarrador mensaje de Rubén Matamoros al conductor que provocó la tragedia a su familia: “Causaste daño, pero te perdono”

En declaraciones a los medios de comunicación, el ex jugador de Olimpia y Motagua dejó un desgarrador mensaje y así se refirió al conductor que causó la tragedia.

“Si vas a tomar eres libre, pero no manejes. No sabes el daño que acabas de causar a esta persona. Te perdono porque no puedo tener odio en mi corazón, pero la justicia es la justicia; la ley es la ley, solo te digo esto: a la señora que se acuerde cuando le este dando desayuno, almuezo y cena a sus hijos, que los mios ya no la tienen”.

Rubén Matomoros dijo que perdonaba a la persona que causó este dolor a su vida, pero que espera que las autoridades hagan justicia en su caso.