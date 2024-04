Elencoff se destapa y asegura que Real Sociedad acabará con el invicto de Olimpia: “Daremos el campanazo”

Previo a este duelo a disputarse en Tocoa, Elencoff analizó el nivel futbolístico de su equipo, no escondió el respeto por el rival y hasta reveló el tema de salario atrasado a los jugadores mientras no mejore el club su rendimiento. Todo volverá a la normalidad si dan el batacazo contra el Olimpia.

Le he dado todo el respaldo al profesor y a su cuerpo técnico. El equipo ha trabajado con toda la logística y condiciones. El profesor Duván Ramírez es un gran preparador físico. Lamentablemente, el equipo no logra consolidarse. Hay algunos jugadores que se relajan, cuando en este torneo estuvimos segundos y hasta fuimos líderes en las primeras jornadas.

Pienso que en algunas ocasiones, por no tener algunas piezas o por algunos planteamientos que no han sido los ideales, las cosas no se han podido dar, pero sigo confiando que este equipo está para avanzar a la liguilla y seguir peleando.

El que no le reconoce es porque no dice la verdad. A nosotros, como directivos de la Real Sociedad, siempre nos ha tocado subsidiar a este equipo con los aportantes de aficionados de Honduras y Estados Unidos, también con nuestras aportaciones económicas como familia.

Yo no siento impotencia porque con este equipo hemos doblegado al Olimpia aquí, aunque quizá no en los últimos cuatro años. Este equipo ha sido un rival digno de Olimpia. Primero nuestro objetivo fue salvarnos del descenso, pero luego ganamos protagonismo. Hemos peleado cuatro finales.

En dos ocasiones se le ha dejado de pagar al día a los jugadores, hoy es una de esas. Llegamos al juego con un retraso de nueve días porque no vamos a seguirnos sacrificando si ellos no se comprometen en darle estabilidad y contundencia a este equipo.

Ya esa mala imagen que nos etiquetaron que no nos podían ganar en casa porque aquí sucedían cosas extraordinarias, es historia. Hemos jugado cuatro finales de primera, dos finales de ascenso y no ha pasado nada.

No tengo ningún conocimiento de eso, y yo, cuando he sentado mi posición, lo he hecho públicamente. Me he retirado de los medios y de las reuniones porque he sentido que se nos ha cercenado el derecho a los dirigentes de decir las cosas.

Yefri está curtido de jugar partidos como defensa central, no lo convocaron a la selección ni para partidos amistosos, eso deja mucho que desear. Hay muchas cosas por corregir en el fútbol nacional y, si no nos sentamos en una asamblea a buscar soluciones, las cosas se irán agudizando.

Yo lamento que Yefri Ramos, el jugador Sub 20 más joven en la historia del fútbol hondureño, no ha sido convocado a la selección de esa categoría. Comparto lo que dijo el profesor Reynaldo Tilguath, solo al Real Sociedad y al Génesis no le convocan jugadores.

Considero que el profesor Rueda es un profesional serio y no creo que le impongan futbolistas, pero sí siento que hay muchos desaciertos porque él no tiene la oportunidad de ver cada partido de la Liga, eso es normal, pero siento que su equipo de trabajo no lo está ayudando lo suficiente y por eso están cometiendo errores graves.

La verdad es que me da mucho pesar. El profesor Reinaldo Rueda es un gran profesional, pero para mí no era la persona ideal para la selección por un montón de temas que no valen ni la pena mencionarlos.

Yo no celebro triunfos, después de que este equipo ha disputado cuatro finales, lo único que me puede llenar es ser campeón. Sigo apoyando este deporte por los jóvenes de este departamento y porque la gente me ha respaldado siempre.

A todos los olimpistas que vengan, anunciarle a la barra organizada, a mis amigos de los Ultrafiel, no es decisión de Ricardo Elencoff, no es decisión de la junta directiva, hay una ley de la Liga Nacional que prohíbe el ingreso de la barra visitante. Yo les pido, por favor, que no hagan el viaje porque no se permitirá el ingreso por orden de la Liga.

No sé lo que le pasa al cuerpo técnico de la Selección que no voltea la mirada a los equipos pequeños. Yo no sé si es que se enojó el ex asistente de Rueda, Bernardo Redín, porque mandó un muchacho colombiano a prueba y no se quedó en este equipo, no tenía el nivel.

Despaché a un sobrino mío y no lo iba a despachar a él. Nos hicieron que le sacásemos el pasaporte a Yefri Ramos y nunca lo volvieron a convocar. Ojalá no me castiguen por decir esto.

Eso a uno lo va desmotivando, como lo desmotivan las cosas que suceden en la Liga Nacional, ahí pasa de todo. Imagínese que se perdieron el torneo pasado 3,700 pelotas y no ha habido una investigación de la Liga Nacional ni de la junta de vigilancia, eso es increíble.

¿Cómo se perdieron esas pelotas?

Eso yo no lo sé, pero se perdieron. Vaya pregúntele a la gente de la Liga. Teníamos un contrato de un patrocinador Betcris, pero a nosotros no nos pagan. Yo, por no entrar en diferencias o en pleitos, no levanto la voz. Cuando lo hacemos, dicen que los equipos chicos somos problemáticos y delicados.