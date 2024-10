Said Martínez lo revela: el regalo que le dio Messi, técnicos a los que “cachetearía” y el error que jamás olvidará en Honduras

Hay una situación que nunca la he develado en los medios de comunicación. Hay un objeto muy especial que tengo guardado para cuando mi hija tenga 15 años. En el partido de Messi, no soy una persona que se va a tomar fotos con los jugadores, para mí todos los jugadores son especiales, voy a hacer mi trabajo. Sin embargo, fui con el delegado del camerino a chequear algunas cosas.

No, salió a decir que no lo dijo, no pondré algo que no dijiste, porque mi conciencia y mi ética no me lo permiten.

Con Troglio he mejorado muchísima la relación. Él venía de un fútbol diferente, pero ha cambiado, sabía que ese tipo de problemas más acá, con los otros dos cuesta, porque en cierto momento decían que Said Martínez era un gran árbitro, no prestaba atención a eso, si vos decís que soy bueno, soy bueno, si soy malo, soy malo, eso no me mueve. En un tiempo me decían que era un sicario del fútbol.

Una vez le dije a Rambo: “No ténes el valor de meter la pelota así como lo hiciste en México?”. Pero ese tipo metió un golazo. Vi el tiro libre de Messi, de Cristiano Ronaldo. En una noche fue un gol fenomenal. Después me dijo: “Viste, me vienen a ver a mí, viste”. Ese día metió un doblete ante Olimpia.

¿El mejor jugador hondureño?

He dirigido muchos jugadores, te daré uno, en lo particular vos ves el hambre y la ambición, para mí Michaell Chirinos, es uno de los mejores jugadores.

¿Cuál es el error inolvidable de Martínez?

Un penal que no se sancionó (Final Motagua vs Real España - Diciembre de 207), me dolió eso, no he vuelto a ver el video, pero afortunadamente Dios me respaldaba, fue justo, el equipo quedó campeón. Pero nosotros no nos queremos equivocar.

¿Ese penal que no sancionó es el que más le ha dolido?

Sí, totalmente, aquí la gente no lo entiende, ve que fallaste y dicen: “A este le pagaron”, simplemente no la podés ver, a veces no lo entienden las personas. De frente le digo que Said Martínez nunca irá a la cancha con el afán de ir a la cancha con el afán de ayudarle a un equipo.

MOMENTO MÁS TRISTE

¿Cuál ha sido su momento más triste?

Me dijeron que ya no iba a dirigir en el Mundial.

¿Quién le comunica a Said Martínez que no pitará en el Mundial?

Hay un 90% que vamos a estar dentro, pasan los partidos, estamos siendo nombrados. Sin embargo, los jefes te llaman y te dicen: “Ustedes serán el equipo de soporte”. Ese día sentí un golpe muy fuerte, como haber perdido a un ser querido. Mis otros compañeros lloraron como un niño. No sé por qué dirigí, pero cada día me levanto para dirigir en un Mundial.

¿Cuándo fue la vez que lloró muchísimo?

Fue en la primera final de la Copa Oro, yo solo en el avión, lloraba como un niño, dirigí ante 68 mil personas en el Allengiant Stadium. La final soñada en Concacaf: México vs Estados Unidos. Dije: “Hasta aquí me ayudó Jehová”. Valió la pena todo. Tuve que dejar mi familia, mi empleo, mis estudios por esto.

¿Por qué gracias?

Muchas de las cosas se han dado de la mejor forma, cosas que no soñé que iban a pasar han pasado, el esfuerzo, dejar la comodidad para emprender un día nuevo, son cosas que no tienen precio.