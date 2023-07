Said Martínez le responde con tremendo dardo al exárbitro mexicano Felipe Ramos Rizo, quien lo ha atacado últimamente

Siendo prudente pero dejándole ir tremendo dardo, Said Martínez, el árbitro del momento en Concacaf, le respondió al exsilbante mexicano Felipe Ramos Rizo ante sus últimos cuestionamientos.

El azteca ha venido cuestionando al hondureño desde hace un buen tiempo y Said no se había pronunciado al respecto, pero ahora, en el programa radial AS Sports, lo ha hecho cuando se lo consultaron.

¿Qué responde a las constantes críticas que recibe de Felipe Ramos Rizo?, le abordaron. “La verdad que uno toma las cosas de donde vienen, no he presto atención a eso. Oídos sordos a los comentarios necios, seguimos trabajando. Solamente los que trabajamos acá en el arbitraje sabemos lo que cuestan las oportunidades, aquí nadie te regala nada”, respondió con altura.