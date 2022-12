Salomón Nazar se despide del Victoria y aclara que no tiene compromiso con nadie, ¿qué equipos están interesados?

Salomón Nazar finalizó su contrato como director técnico del Victoria luego de la eliminación este sábado en semifinales a manos del Motagua tras caer 2-1.

El estratega volvió a la Jaiba Brava para este Apertura 2022-2023 y pese a no poder clasificar a la gran final, realizó nuevamente un formidable trabajo al meter entre los mejores cuatros equipos al cuadro ceibeño.

El doctor agarró al Victoria en el séptimo puesto llegando como reemplazo del uruguayo Fernando Araújo, a los directivos del club les señaló desde un principio que solo iba a estar con ellos por lo que restaba de la campaña.

Al finalizar el partido, Nazar habló en conferencia de prensa sobre el buen desempeño del Victoria en el torneo y sobre su futuro como director técnico.

VER: ¡Motagua corta su sequía de triunfos y es nuevamente finalista tras superar al Victoria en Comayagua!

Entrevista |

El gran trabajo de sus jugadores

“El mérito es de los muchachos, se propusieron a levantar el rendimiento y nosotros orientando de la mejor manera y ellos buscaron los resultados. Se bajaron en cada uno de los partidos y se propusieron en clasificar después de estar casi eliminados y llegaron a semifinales”.

Sobre si tiene pláticas con otros equipos

“En relación a mi situación, tengo compromiso con el club hasta aquí ya que ese era lo que habíamos planteado desde un principio. No tengo acuerdos con nadie”.

Mensaje a la afición del Victoria

“Lamentamos no haber llegado a la final, es una afición que apoya en todo momento, nos trataron de la mejor manera. Yo sé que han de estar sintiendo mucho esta derrota, pero el fútbol es ingrato. Hay variables que no las puedo manejar y se escapan de nuestras manos, pero no me quejo del plantel”.

NUEVA AVENTURA

Tras concluir la participación en el torneo, Salomón Nazar ahora estaría por tener el reto de llegar a uno de los clubes grandes del fútbol hondureño.

DIEZ conoció que el profe Nazar estaría cerca de convertirse en las próximas horas en el nuevo director técnico del Marathón, el cuarto club con más títulos en Honduras.