Con un clásico de dientes apretados se jugará la cuarta jornada en el Torneo de Reservas

La fecha la siguen y terminan Vida enfrentándose en La Ceiba al Real Sociedad y el platillo fuerte de esta jornada, el Marathón vs. Motagua en el Yankel Rosenthal.

JORNADA 4 (Todos el miércoles 23 de marzo)

Marathón vs. Motagua, 3:00 pm

Olimpia vs. UPN, 3:00 pm

Platense vs Honduras, 3:00 pm

Real España vs Victoria, 3:00 pm

Vida vs. Real Sociedad, 3:00 pm