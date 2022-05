“La Tota” Medina: La alta que suma para la Gran Final, el mensaje a la afición de Motagua y lo que le preocupa de Real España

La verdad que no, el fútbol es algo incierto. Sabíamos que teníamos que venir a trabajar a un club importante que necesitaba resultados, pero con trabajo y con esfuerzo de todos se fue dando así y eso nos depositó en esta Gran Final. La verdad muy agradecido y contento con esta chance, buscaremos aprovecharla.

Nosotros tenemos nuestras ideas, sin dudas que nuestra historia nos avala, pero es un partido de fútbol donde solo hay tres resultados. Intentaremos construir esa victoria para poder ir al segundo partido bien y a partir de ahí no sé si hay favorito entre uno y otro. Tenemos nuestros argumentos para ganar.

Nada en especial, hay un clima de tranquilidad, queremos manejarnos como hasta ahora sabiendo que es un marco distinto, tenemos que mantenernos enfocados y conociendo las bases que nos trajeron hasta aquí. No hemos hablado algo fuera de lo normal.

No, nuestro objetivo es ganar el compromiso, después el resultado será para analizarlo, pero principalmente buscamos la victoria. Después si el marcador es abultado o no hay que saber capitalizarlos, pero lo que buscamos es hacer un partido inteligente para ganar.

Muy feliz por la situación en donde estamos, contento por asumir este tiempo de compromiso y con las ansias de poder llegar al domingo para hacer lo mejor y a partir de eso trabajar los 180 minutos que no van a ser fáciles, estamos en un lugar privilegiado y lo tenemos que aprovechar.

¿Ve a Motagua campeón del Clausura 2022?

Eso lo podemos decir a las 7:00 de la noche del otro domingo, antes no porque no arrancó la serie, después ahí veremos los argumentos para decir por qué Motagua fue campeón, pero hoy sería jugar a acertar algo que todavía no arranca.

¿Qué le preocupa de Real España?

Todo, porque hay que ver todos los aspectos, tienen buena delantera, volantes que son interesantes. En una final no se puede escatimar ningún esfuerzo, cometer algún error, entonces de parte nuestra buscamos estar concentrados.

¿Estará el “Chino” López en la final?

Sí, lo tuvimos resguardando un poco porque venía de una seguidilla de partidos y no lo quisimos sobre cargar, ya está óptimo para arrancar el domingo. Esto genera tranquilidad porque tenemos la plantilla completa.