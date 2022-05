Getsel Montes antes de la final: Lo que cambió Héctor Vargas en Real España y el delantero con el siempre se da “duro” de Motagua

En su cara se dibuja la sonrisa cuando recuerda aquellos días en los que se escapaba para ir a jugar al campo de su pueblo con sus amigos. A sus 26 años, revela que, con la llegada de Héctor Vargas a la máquina, cambiaron en todo aspecto, tanto en lo deportivo como lo profesional, pues el argentino cuida detalles que lo dejan sorprendido y ha sido parte del éxito en este corto tiempo.

ENTREVISTA

¿A pocos días de jugar el primer partido de la final, siente nervios?Estamos motivados, con ganas de jugar. Cada uno de mis compañeros está comprometido porque es muy doloroso perder una final, ya nos tocó el torneo pasado y es muy feo. Ahora estamos con todas las intensiones de levantar la copa.

¿Volviendo a su infancia en su pueblo, se imaginó estar disputando finales como profesional?

Era muy difícil, para donde yo vengo, de mi pueblo (Las Pilas, Sulaco), poder jugar en Liga Nacional, debutar, pero gracias a Dios se me cumplió un sueño y el que no lucha por ellos, no los consigue. Gracias a Dios, a mí se me están cumpliendo.

¿Qué se le viene a la mente cuando mira el estadio lleno y usted peleando por un título?

Me recuerda cuando jugaba en la escuela, en el colegio. Incluso cuando estaba con mis amigos en los campeonatos en el pueblo. Sin duda muy diferente porque allá jugábamos en cancha de tierra, descalzos, a veces no teníamos dinero para comprar tacos. Pero gracias a Dios y a mi familia he podido alcanzar mis metas.

¿Le tocó sufrir en su niñez?

Mis padres siempre me dieron lo mejor que podían darme. Estoy más que agradecido con ellos, siempre me apoyaron y confiaron en mí.

¿A los cuántos años tuvo su primer par de tacos?

Mi papá dice que me compró unos como a los 3 años; eran una Flamingo, y el que tenía un par de tacos de esos era el que podía (risas). El que andaba esos botines era que le gustaba el fútbol a esa edad, pues la vida en nuestros pueblos era bien difícil.

¿Qué ha significado su papá, Ramón Montes, en su vida?

Mucho, siempre está cuando lo necesito, me aconseja y habla de fútbol conmigo. Siempre me ha apoyado. Sin mis padres, primos y Dios nada de esto sería posible.