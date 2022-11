¡Tremenda sorpresa! Sin sistema de drenaje y cuatro tipos de grama; así son los hallazgos en el estadio Nacional

¡Manos a la obra! Sin más tiempo que perder y tras el show de Daddy Yankee vivido en el estadio Nacional Chelato Uclés, los encargado de cambiar el césped del inmueble redoblan esfuerzos para entregar la obra al tiempo estipulado.

Tras la remoción del terreno de juego del coloso capitalino, se han encontrado nuevos hallazgos que dejan al descubierto el mal trabajo en el sistema de drenaje.

La extravagante transformación del estadio Olímpico para recibir a Daddy Yankee, ¿qué consecuencias tendrá el engramillado?

Mientras con las excavadoras hacían la labor de remover el suelo y eliminar el material no productivo con el que habían utilizado en el engramillado del Nacional, varias sorpresas salen a luz.

“Aquí no encontramos con cuatro tipos de gramas, la tierra no era apta para el pasto de alta competencia, no había un sistema de drenaje, una gran cantidad de piedra de río, lo que provocó las lesiones de varios jugadores”, comentó Rudy Urbina, Jefe de prensa de CONDEPOR.