Olimpia sufre ante UPNFM, pero logra la victoria en el debut de Eduardo Espinel en Liga Nacional

De igual forma los leones podrían estrenar a varias de sus nuevas caras como la de Kevin Güity, lateral derecho que será el que, de momento, lleva la capa de salvador por ese costado ante las bajas de Maylor Núñez y Andy Najar. Los uruguayos aún no están listos.

El tema de Alberth Elis, como bien lo dijo el entrenador en la previa, aún no está a un buen nivel físico, por lo que su presencia no está prevista. “Lo de Elis no tengo fecha porque él no está habilitado por un tema de papeles, hay cosas que todavía faltan y por el estado físico también hay que trabajarlo. Así que tenemos fecha exacta”, dijo Espinel.

El partido para el conjunto local de Orlando López es muy difícil porque es un partido que abre un campeonato donde el Olimpia querrá comenzarlo con pie derecho luego de perder la oportunidad de coronarse pentacampeón.