Pavón Plummer , junto a su hijo Carlos Pavón JR , recordó aquel día donde conoció a muchas personalidades de Hollywood. A la hora de contar la historia, el catracho no salía del asombro a pesar de que ya pasaron muchos años.

Carlos Pavón estrenó el capitulo dos en su canal de YouTube (La Sombra Xperience ), el ex delantero de Real España ha tenido la idea de contar las vivencias que tuvo como futbolista y así sus aficionados conozcan más de él, esta vez reveló la fiesta al lado de David Beckham cuando fue parte de Los Ángeles Galaxy de la MLS.

Y siguió: “Habían fotógrafos, había de todo. Ibas avanzando a la entrada y había una puerta gigante como de 10 metros, alta, el salón era un espectáculo. Había gente como Tom Cruise con su esposa, Will Smith también con su mujer y David Beckham con Victoria ”.

“Nosotros decíamos, ¿alfombra roja?, en serio; primero te llegaba la invitación a tu casa, una tarjeta bonita y ahí decía, Tom Cruise y su mujer, Will Smith también con su mujer , le dan la bienvenida a los ‘Beckhams L.A’ , y nosotros al día siguiente vamos a entrenar y decímos y esto qué... es una invitación, una fiesta. Había que ir bien vestido, ya con Emy James (su esposa) nos fuimos a arreglar ”....

“LeBron se sentó a la par nuestra y nos dijo “hi guys”, yo lo quedé viendo y me asombré porque imaginate es LeBron James , eso fue wow”, contó el máximo goleador de la selección de Honduras.

“Ya para terminar, iba subiendo un piano blanco a la tarima y era Stevie Wonder (cantante) y se puso a cantar, era una locura. Eso fue en 2007, los teléfonos no eran tan poderosos como hoy, pero no te permitian llevar teléfonos, llegabas y lo primero que te decían era su celular, apagado. La seguridad estaba en todos lados porque era una fiesta privada y había que respetar, fue una locura, en el Galaxy estuve seis meses que en los futbolístico la pasamos mal porque ni entramos a playoff, pero el trato que nos dieron fue maravilloso”.