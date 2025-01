Eduardo Espinel revela cómo saboreó su primer triunfo con Olimpia, lesión de Chirinos y, ¿faltan más fichajes?

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué tanto falta por ver del Olimpia tras su debut en el torneo Clausura?

En el primer tiempo se asimiló de lo que queremos, fútbol fluido, tratar bien el balón, Lobos jugó bien, tiene trabajo. Me gustó más el trabajo del primer tiempo, que del segundo. Vamos por buen camino, siempre ganando es mucho más fácil trabajar, me voy contento porque algunas cosas nos salieron, pero en el análisis que hicimos, se intentaron muchas cosas, en el intento se va creciendo.

¿Qué fue lo que no le gustó de Olimpia y cómo sintió Choluteca?

No puedo pedirle mucho al equipo, porque tenemos poco tiempo. Hay muchas cosas por mejorar, no tengo nada que decir de los jugadores, ellos forjaron la victoria. Sobre cómo me sentí acá, la verdad es un privilegio para mí, fue una fiesta espectacular, es un privilegio conocer este estadio, me habían hablado maravillas cuando se llenaba cuando veníamos nosotros, colmaron las expectativa para bien.