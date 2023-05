Problemas en el Vida: Se le irán jugadores importantes y hasta una de sus joyitas para el próximo torneo

Hay otros elementos como Roger Sander, con contrato en el equipo, Denis Meléndez y Rafael Agámez que están siendo sondeados por otros clubes y que por ende podrían ahuecar en el seno del club ceibeño.

MUNGUÍA, BAJA CONFIRMADA

Edwin Munguía le confirmó a DIEZ su decisión de salir del Vida. “Ya ahorita se me terminó el contrato con el Vida y no renovaré con el club, ahora buscaré un mejor futuro para mí. No sigo, ya tomé la decisión, el Vida es un club al que quiero mucho”.