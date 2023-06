Wilfredo Guzmán sobre el documento del TAS: “Platense está en segunda y continuará en segunda división”

Ahora bien, según Wilfredo Guzmán, esto no significa que Platense debe regresar a la Liga Nacional. “Platense está en segunda división y continuará en segunda división”.

¿Cuál es su punto de vista de lo que ha sido el documento enviado por el TAS sobre la demanda de Platense?

Yo creo que ahí no existe ningún fallo, el documento que está circulando no establece que al Platense se le devuelva su categoría. El punto número 4 ordena que el caso regrese a la Comisión de Apelaciones de la Federación para que emita un fallo específico sobre la denuncia que hicieron ellos. Si no recuerdo mal, ellos pedían siete puntos, entonces, hay que tomar todos los documentos para tener una idea más clara de todo. Esto no es un fallo, solo se está devolviendo el caso a Honduras.

¿Todo comenzaría de cero entonces?

El caso tiene un documento muy grande, hay que hacer un proceso de análisis para aclarar las investigaciones y no es un trabajo de 30 días. La Comisión de Apelaciones tiene bastante trabajo y va requerir bastante tiempo. Espero que la Fenafuth haga las gestiones pertinentes para que la Liga Betcris pueda hacer su programación con 10 o 11 equipos.

¿Su análisis es que Platense no debe regresar a primera división?

En ningún momento se establece que se debe devolver la categoría al club Platense, por eso Platense está en segunda división y continuará en segunda división.

¿No descarta tampoco que se pueda jugar con 11 equipos?

Hay que esperar y espero que la Federación haga las diligencias en el tiempo oportuno. Lo que se hizo se hizo de buena fe, tomando en cuenta una cantidad de normativas que todos conocemos y es por eso que consideramos que Platense está con su categoría perdida.

¿Qué opina del tema de indemnización?

Habla de unos incisos ahí que esa parte no la he terminado de leer e interpretar, que pide un 70% a la Federación y un 30% al Platense, hay que establecer dentro de los siete puntos supuestos cuáles son las indemnizaciones que estaba solicitando. Hay que cuantificar y analizar para hacer lo que corresponde correctamente.